Müzik efsanesi İngiliz Beatles grubunun solistlerinden Paul McCartney, yaşın başarıya engel olmadığını bir kez daha kanıtladı. Ünlü müzisyen, telif hakkını topladığı çeşitli şarkılar sayesinde, 84 yaşında servetini 1 milyar 40 milyon pounda (69,6 milyar TL) ulaştırdı. Zengin müzisyenler listesinde Paul’ü sadece Taylor Swift (1,49 milyar pound) ile Beyonce-Jay-Z çifti (2,08 milyar pound) geçebildi.

İngiliz müzik dünyasının efsane isimlerinden Paul McCartney, yıllara meydan okuyan kariyeriyle servetini büyütmeye devam ediyor. Beatles grubunun solistlerinden olan 84 yaşındaki sanatçı, müzik kariyerinden elde ettiği gelirlerle milyarderler arasına girmeyi başardı.

McCartney'nin toplam servetinin 1 milyar 40 milyon sterline (yaklaşık 69,6 milyar TL) ulaştığı belirtildi. Uzun yıllara yayılan müzik kariyeri, unutulmaz şarkıları ve telif gelirleriyle servetini artıran sanatçı, böylece dünyanın en zengin müzisyenleri arasında yerini aldı.

MÜZİK DÜNYASININ EN ZENGİNLERİ ARASINDA

Paul McCartney, ulaştığı servetle müzik dünyasının en zengin isimleri listesinde de dikkat çekti. Paylaşılan sıralamaya göre sanatçının önünde 1,49 milyar sterlinlik servetiyle Taylor Swift bulunuyor.

Jay-Z ve Beyoncé çifti ise toplam 2,08 milyar sterlinlik servetleriyle listenin üst sıralarında yer alıyor.

84 YAŞINDA SERVETİNİ BÜYÜTTÜ

Beatles ile müzik tarihine adını yazdıran Paul McCartney, solo kariyerinde de başarısını sürdürdü. Sanatçının ulaştığı servet, müzik sektöründe uzun soluklu kariyerin ve eserlerden elde edilen gelirlerin ekonomik karşılığını bir kez daha gündeme taşıdı.