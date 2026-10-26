TOKİ’nin borcunun 700 milyar lirayı aştığı öne sürülürken, kurumdan alacaklarını tahsil edemeyen müteahhitlerin mali sıkıntılar yaşadığı belirtildi. Birçok ilde konut projelerinde yer alan Vanlı müteahhit Levent Cankurtaran’ın da yaşadığı ekonomik sorunların ardından hayatına son verdiği öğrenildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) mali durumu ve yüklenici firmalara yönelik ödeme süreçleri tartışma konusu oldu. Kurumun borcunun 700 milyar lirayı aştığı öne sürüldü.

4 AYDIR ÖDEME YAPILMADIĞI İDDİASI

SÖZCÜ’den Zekeriya Albayrak'ın haberine göre, TOKİ’ye iş yapan bazı müteahhitler yaklaşık dört aydır ödeme alamadıklarını belirtti. Son dört hakedişlerini tahsil edemediklerini ifade eden firmaların, ödeme gecikmeleri nedeniyle ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kaldığı ileri sürüldü. Gecikmelerin gerekçesi olarak 2026 yılı bütçesindeki ödeneğin tükenmesi gösterildi.

TOKİ yetkilileri ise kurumun borcunun 700 milyar lirayı aştığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Yetkililer, müteahhitlerin hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmelerin uzun süreli olmadığını ileri sürerek genel olarak ödemelerin eksiksiz yapıldığını belirtti.

VANLI MÜTEAHHİT LEVENT CANKURTARAN HAYATINI KAYBETTİ

TOKİ’den alacaklarını tahsil edemediği belirtilen müteahhitler arasında, İMAJ Yapı’nın sahibi Vanlı iş insanı Levent Cankurtaran da yer aldı. Haberde, Cankurtaran’ın hakediş ödemelerini alamaması ve çeklerinin karşılıksız çıkması nedeniyle yaşadığı mali sıkıntıların ardından yaşamına son verdiği aktarıldı.

Cankurtaran’ın Ankara’nın Sincan ilçesinde 573, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 598, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 366 ve Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 853 konutun yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesi projelerini üstlendiği belirtildi.

MÜTEAHHİT SİNAN PALA DA ŞİKÂYETÇİ OLDU

Ankara’nın Mamak ilçesinde 1.186 konutun tamamlanması ihalesini alan müteahhit Sinan Pala’nın da hakediş ödemelerini alamadığı öne sürüldü. Haberde yer alan iddiaya göre Pala, şantiyeden sorumlu TOKİ uzmanı Kemal S. tarafından çeşitli vaatlerle oyalandı.

Pala, ödemelerin yapılmaması üzerine Tucson marka 4x4 aracını, Fiat Egea, Ford Courier ve Renault Clio marka araçlarını sattı. Ayrıca Etimesgut’ta bulunan bir dairesini de söz konusu uzmanın yakın akrabasına verdiği belirtildi.

Dolandırıldığını anladığını ifade eden Pala’nın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı.