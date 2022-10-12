TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ek bina yapılacak
Haberler Gündem

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ek bina yapılacak

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ek bina yapımı için ihaleye çıktı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale dokümanı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yerleşkesinde görülebilir. İhale dokümanı son satın alma tarihi 3 Kasım 2022 tarihidir.

İhale 9 Kasım 2022 tarihinde TOBB İkiz Kuleler, Dumlupınar Bulvarı, No: 252, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Tokat’ta otel satış ihalesi düzenlenecek

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

Gölcük Belediye Başkanlığı sanayi dükkanları satıyor

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ek bina yapılacak
Gündem