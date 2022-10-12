TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ek bina yapılacak
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ek bina yapımı için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale dokümanı TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yerleşkesinde görülebilir. İhale dokümanı son satın alma tarihi 3 Kasım 2022 tarihidir.
İhale 9 Kasım 2022 tarihinde TOBB İkiz Kuleler, Dumlupınar Bulvarı, No: 252, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak.
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