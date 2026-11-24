Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Mondi Mobilya'nın satışına ilişkin ihale sürecini başlattı. Satış kararı Resmi Gazete'de yayımlanırken, şirket için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 400 milyon lira oldu.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 120 milyon lira teminat yatırması ve tekliflerini 1 Şubat 2027 Pazartesi günü saat 16.30'a kadar iletmesi gerekiyor. İhale ise 2 Şubat 2027 Salı günü saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Satışta kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanacak.

MONDİ MOBİLYA İÇİN 2,4 MİLYAR LİRALIK MUHAMMEN BEDEL

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Mondi Mobilya'nın satış ihalesinde muhammen bedel 2 milyar 400 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılım için 120 milyon lira teminat yatırılması şartı aranacak. Ayrıca ihale şartnamesinin bedeli 300 bin lira olarak açıklandı.

Tekliflerin peşin bedel üzerinden Türk lirası cinsinden verilmesi gerekiyor. Bu koşula uygun olmayan teklifler reddedilecek ve hiç yapılmamış sayılacak.

İHALE 2 ŞUBAT 2027'DE YAPILACAK

Mondi Mobilya'nın satışına ilişkin tekliflerin en geç 1 Şubat 2027 Pazartesi günü saat 16.30'a kadar verilmesi gerekiyor.

İhale, 2 Şubat 2027 Salı günü saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek. Süreçte kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

ŞİRKETİN TİCARİ VE MALİ BORÇLARI DA DEVİR KAPSAMINDA

İhale şartlarına göre alıcı, devir tarihi itibarıyla Mondi Mobilya'nın grup şirketlerine olan tüm ticari borçlarını peşin olarak ödeyecek. Erciyes Anadolu Holding AŞ'ye olan mali borçlar ise peşin veya vadeli şekilde karşılanabilecek.

Şirketin 31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Erciyes Anadolu Holding AŞ'ye olan toplam mali borcu 1 milyar 653 milyon 556 bin 34 lira olarak kaydedildi.

Mondi Mobilya'nın grup şirketlerine olan toplam ticari borcu ise 409 milyon 369 bin 52 lira seviyesinde bulunuyor.

Söz konusu borç tutarları, şirketin devir tarihi itibarıyla güncellenecek. İhaleyi kazanan yatırımcı, satış bedelinin yanı sıra şartnamede belirtilen borç ödeme yükümlülüklerini de yerine getirecek.