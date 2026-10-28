Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ege Dünya Ticaret Merkezi için satış sürecini başlattı. Merkez, 75 milyon dolar muhammen bedelle satışa sunuldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 75 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 7,5 milyon dolar teminat yatırması gerekecek.

TAŞINMAZLAR VE SÖZLEŞMELER SATIŞA SUNULDU

Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre TMSF, EGS Gayrimenkul AŞ ile Güçyapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırımı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kamu borçları nedeniyle haczedilen taşınmazlarını ve bu taşınmazlara bağlı sözleşmeleri satışa sundu.

Satış, Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında gerçekleştirilecek. İhale için belirlenen muhammen bedel 75 milyon dolar olurken, katılım teminatı 7,5 milyon dolar olarak açıklandı.

İHALE 2 ARALIK'TA İSTANBUL'DA YAPILACAK

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların tekliflerini en geç 1 Aralık 2026 saat 16.00'ya kadar TMSF Satış Komisyonu'na teslim etmesi gerekiyor.

İhale, 2 Aralık 2026 saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacak. Süreçte ilk olarak kapalı zarfla sunulan teklifler değerlendirilecek, ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

En yüksek teklifin belirlenen muhammen bedelin altında kalması durumunda TMSF Kurulu, ihalenin pazarlık yöntemiyle sürdürülmesine karar verebilecek. Bu seçeneğin uygulanması halinde pazarlık görüşmeleri 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

İHALE ŞARTNAMESİ 10 BİN DOLARA SATILACAK

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların şartnameyi 10 bin dolar karşılığında satın alması gerekiyor. Tekliflerin ABD doları üzerinden ve peşin bedel esasına göre verilmesi şartı aranıyor.

İhale sonucunda satışın kesinleşmesi için TMSF Kurulu'nun onayı gerekecek. Satış kapsamındaki varlıkların, ihale şartnamesinde belirtilen koşullar doğrultusunda haciz, rehin ve benzeri yasal takyidatlardan arındırılarak devredilmesi öngörülüyor.