TikTok'ta açtıkları canlı yayında izleyicilerin gönderdiği sanal hediyelere göre birlikte ya da tek başına dans eden çiftin görüntüleri tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, özel hayatın izlenme ve maddi kazanç uğruna gösteriye dönüştürülmesine sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta açılan bir canlı yayında, bir çiftin izleyicilerden gelen sanal hediyelere göre dans etmesi kullanıcıların tepkisini çekti. Yayından kesitlerin paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerde, yayının akışını ve dansın şeklini izleyicilerin gönderdiği hediyelerin belirlediği görüldü.

Kayıtlara göre, bazı sanal hediyelerin gönderilmesinin ardından çift birlikte dans ederken, farklı türde hediyeler geldiğinde ise erkeğin kenara çekildiği ve kadının dansa tek başına devam ettiği anlar dikkat çekti.

Kısa sürede yayılan görüntülere tepki gösteren çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, izlenme ve maddi kazanç elde etmek amacıyla özel hayatın bu tür yayınlara konu edilmesini eleştirdi. Yapılan yorumlarda, gönderilen hediyenin türüne göre kadının tek başına dans etmesinin bir gelir kapısına dönüştürülmesine tepki gösterildi.

TikTok'ta izleyicilerin ücret karşılığı satın alarak yayıncılara gönderebildiği sanal hediyeler, platformdaki içerik üreticilerinin başlıca gelir kaynakları arasında yer alıyor.