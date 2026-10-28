Ticaret Bakanlığı, kasım boyunca indirimli satış reklamlarının tüm mecralarda yakından takip edileceğini açıkladı. Tüketiciyi aldattığı veya yanılttığı tespit edilen reklamlara, yayımlandığı mecraya ve ihlalin niteliğine göre 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, kasım ayındaki indirim kampanyaları öncesinde yanıltıcı reklamlara karşı uyarıda bulundu. Bakanlık, indirimli satış reklamlarının kasım boyunca mecra ayrımı gözetilmeksizin yakından takip edileceğini, mevzuata aykırı reklam ve uygulamalar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını bildirdi.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, tüketicileri aldatıcı veya yanıltıcı olduğu tespit edilen reklamlar için, reklamın yayımlandığı mecraya ve ihlalin niteliğine göre 99 bin 339 lira ile 39 milyon 916 bin 524 lira arasında idari para cezası uygulanabiliyor. İncelemeler hem Bakanlığın resen başlattığı çalışmalar hem de tüketici şikayetleri doğrultusunda yürütülüyor.

İNDİRİM ÖNCESİ FİYATTA 10 GÜN KURALI

Açıklamada, 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle indirimli satış reklamlarına ilişkin kuralların güncellendiği hatırlatıldı. Düzenlemeyle tüketicilerin daha etkin korunmasının ve ticari uygulamalarda şeffaflığın artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Bakanlık, mal satışına ilişkin reklamlarda indirim öncesi fiyat belirlenirken, indirimin başlangıcından önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması gerektiğini vurguladı. Gerçekte olmayan indirimlerin reklamının yapılması ve kampanyaların başlangıç ile bitiş tarihlerinin belirtilmemesi de tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyebilecek uygulamalar arasında sayıldı.

Birden fazla indirim oranının birlikte sunulmasıyla tüketicinin nihai indirim konusunda yanıltılmasına da dikkat çekildi. Açıklamada buna “yüzde 70 + yüzde 10 + yüzde 5” ifadesi örnek gösterildi.

Sadakat programları ve koşullu satış kampanyalarında da indirimli satış reklamı kurallarına uyulması gerektiği belirtildi. Reklamın ana vaadiyle istisnalarının uyumsuz olması, tüketicinin kararını etkileyebilecek koşulların gizlenmesi veya bu bilgilere güçlükle ulaşılacak şekilde yer verilmesi de uyarı yapılan uygulamalar arasında yer aldı.

ÖDEME AŞAMASINDAKİ EK ÜCRETLERE DİKKAT

Bakanlık, tüketicilere alışveriş öncesinde fiyat araştırması yapmalarını, ürünlerin güncel ve indirim öncesi fiyatlarını karşılaştırarak indirimin gerçekliğini değerlendirmelerini önerdi. İnternet sitelerinin güvenilirliğinin araştırılması ve kampanya koşullarının incelenmesi gerektiğini bildirdi.

Aldatıcı tasarımlara karşı dikkatli olunması istenen açıklamada, ödeme aşamasında ürün fiyatına eklenebilecek hizmet, teslimat ve benzeri ücretlerin kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı. Banka ve kredi kartı ile diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgilerin yalnızca güvenilir platformlarda paylaşılması uyarısı yapıldı.

Bakanlık ayrıca gerçekçi olmayan indirim vaatlerine, şüpheli bağlantılara ve güvenilirliği doğrulanmamış satıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.

ŞİKAYETLER REKLAM KURULUNA İLETİLEBİLİYOR

Aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin şikayetlerin Reklam Kuruluna iletilebileceği belirtildi. Tüketicilerin başvuru yöntemine ilişkin bilgilere Bakanlığın Reklam Kuruluna başvuru sayfasından ulaşabileceği bildirildi.