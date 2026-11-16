Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Amedspor'un futbolcusu Samuel Leo Beat Ballet'ye verilen 3 maç men ve toplam 200 bin lira para cezasına yapılan itirazı reddetti. Oy çokluğuyla alınan kararın ardından Amedspor yönetimi, yaptırımın eşitlik ve adalet ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Samuel Leo Beat Ballet'ye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezaya ilişkin itirazı karara bağladı. Kurul, futbolcuya verilen 3 resmi müsabakadan men ve toplam 200 bin lira para cezasını oy çokluğuyla onadı.

Elips Haber'de yer alan habere göre Tahkim Kurulu, 5 Kasım 2026 tarihli PFDK kararında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

3 MAÇ MEN VE 200 BİN LİRA PARA CEZASI

Onanan karara göre Samuel Ballet'ye, ihraç öncesinde rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin lira para cezası verildi.

Futbolcuya ayrıca ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 100 bin lira para cezası uygulandı. Böylece Ballet'nin toplam para cezası 200 bin liraya ulaştı.

AMEDSPOR'DAN KARARA TEPKİ

Amedspor yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Kulüp, pozisyona ilişkin görüntülerde VAR müdahalesini gerektirecek bir durum bulunmadığını savunarak verilen cezanın ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığını ileri sürdü.

Açıklamada, benzer pozisyonlarda verilen disiplin cezalarıyla karşılaştırıldığında futbolcuya uygulanan yaptırımın ağırlığının eşitlik ve adalet ilkeleri bakımından soru işaretleri yarattığı belirtildi.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dahası, futbol müsabakalarında yaşanan benzer pozisyonlar ve verilen disiplin cezalarıyla karşılaştırıldığında, futbolcumuza uygulanan yaptırımın ağırlığı, eşitlik ve adalet ilkeleri bakımından ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Tahkim Kurulu’nun dahi oy çokluğuyla karar vermiş olması, söz konusu pozisyonun ve cezanın hukuki değerlendirmesi konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu ortaya koymaktadır."

Amedspor, hiçbir ayrıcalık talep etmediklerini, beklentilerinin tüm kulüplere ve futbolculara aynı kuralların eşit ölçütlerle uygulanması olduğunu vurguladı. Kulüp, haklarını savunmaya devam edeceklerini bildirdi.