Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) istifa iddiaları gündeme geldi. Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir'in de görevinden ayrıldığı öne sürülürken, istifa eden asıl ve yedek üye sayısı 18'e yükseldi. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dahil yönetimde 10 kişi kaldı. 3 istifa daha yaşanması halinde yönetim kurulunun üye sayısı 7'ye düşecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) istifa iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Kulüp Lisans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir'in de görevinden istifa ettiği öne sürüldü. Hakem ve bahis operasyonları nedeniyle eleştirilerin odağında bulunan federasyonda, görevi bırakan asıl ve yedek üyelerin toplam sayısı 18'e ulaştı.

TFF YÖNETİMİNDE 10 KİŞİ KALDI

Fazlı Çilingir'in istifasıyla birlikte TFF yönetiminde Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu dahil 10 kişi kaldı.

TFF statüsüne göre yönetim kurulunun toplanabilmesi için en az 8 üyenin bulunması gerekiyor. Kalan yöneticilerden 3 kişinin daha istifa etmesi halinde üye sayısı 7'ye düşecek. Bu durumda yönetim kurulunun görevini sürdürmesi mümkün olmayacak.

HACIOSMANOĞLU: BIRAKIP GİTMEK EN KOLAYI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, önceki gece katıldığı televizyon programında istifa etmeyi düşünmediğini ve görevine devam edeceğini söyledi.

Eleştirilere yanıt veren Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yorulmadım, adrenalin insanı dirençli tutuyor. Bir şeyi bırakıp gitmek en kolayı. Ortada şaibe varken bırakırsanız, demek o olayın bir parçasısınız. Bizim hayatımız savaşmakla geçti."