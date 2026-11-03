DHA- Tekirdağ'da teyzesi Binnaz Eriş'i (70) bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini kolonya dökerek ateşe veren İnci Çalışkan'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuksuz sanık Ömer B. ile tanıklar dinlendi. Binnaz Eriş'in oğlu Serkan Eriş, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Tutuklu sanık İnci Çalışkan ise duruşmaya getirilemedi.

TEYZESİNİ ÖLDÜRÜP EVİ ATEŞE VERDİ

Olay, 9 Ocak'ta Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Dört katlı apartmanın ikinci katındaki daireden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı dairenin kapısını kırarak içeri giren ekipler, yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından evde arama yapan itfaiye ekipleri, Eriş'in kanlar içindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Eriş'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

ALTIN VE PARALARI ALDIĞI BELİRLENDİ

Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak Eriş'in kardeşinin kızı İnci Çalışkan ile eşi C.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İnci Çalışkan'ın, teyzesi Binnaz Eriş'i boğazını kesip karnından bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki altınları, paraları ve cep telefonunu alarak ayrıldığını söylediği belirtildi.

Çalışkan'ın yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı evine götürerek sakladığı, ardından çocuğunu okuldan almaya gittiği tespit edildi. Şüphelinin, olayda kullandığı değerlendirilen cep telefonunu ise Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önünde bulunan çöp konteynerinin yakınına attığı belirlendi.

OLAY YERİNE DÖNÜP GÖZYAŞI DÖKTÜ

İnci Çalışkan'ın daha sonra yeniden teyzesi Binnaz Eriş'in evine giderek cesedinin üzerine kolonya döküp ateşe verdiği ve yangının bu şekilde çıktığı belirtildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından yeniden olay yerine gelen Çalışkan'ın, yakınlarıyla birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnci Çalışkan tutuklanırken, eşi C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışkan'ın ifadesinde, sevgilisi olduğu iddia edilen Ömer B.'yi kastederek, "Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler" dediği belirtildi. Soruşturma kapsamında Ömer B. de daha sonra tutuklandı.

İDDİANAMEDE AĞIR SUÇLAMALAR YER ALDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tensip incelemesinde Ömer B.'nin tahliyesine karar verildi.

İddianamede İnci Çalışkan hakkında "Kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürme", "Suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme", "Yangın çıkarma", "Mala zarar verme" ve "Maktule yönelik yağma" suçlarından ceza talep edildi. Ömer B. hakkında ise "Azmettirme" suçundan dava açıldı.

CİNAYETTEN ÖNCE YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA SORULAR SORMUŞ

İddianamede, İnci Çalışkan'ın cinayetten önce yapay zeka uygulamalarına çeşitli sorular yönelttiği belirtildi. Çalışkan'ın uygulamalara, "Kafa tasından vursam daha çabuk ölür mü?", "Nasıl ceset yok edilir?", "Kafatasından vurulsa acı çeker mi?", "Biber gazı, karna bıçak çabuk öldürür mü?" ve "İz bırakmadan adam öldürme?" şeklinde sorular yazdığı kaydedildi. Ayrıca altın piyasası ve bayıltıcı iğnelerle ilgili aramalar yaptığı da iddianamede yer aldı.

İddianamede, Çalışkan'ın olay günü eve giriş ve çıkışlarının güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edildiği belirtildi. Evde yapılan incelemelerde iki kahve fincanı, dağılmış dolap ve eşyalar ile açılmış çantalar bulunduğu aktarıldı.

Çalışkan'ın evinde yapılan aramada kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış çamaşırlar, kanlı tülbent, 340 dolar ve 40 avro ele geçirildiği ifade edildi. Sanığın aynı gün bir kuyumcuda altın bozdurduğu da iddianamede kaydedildi.

Evde bulunan bıçakta Binnaz Eriş'e ait kan izlerine rastlandığı, maktulün evinin mutfağındaki beyaz el havlusunda ise İnci Çalışkan'a ait DNA örneklerinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede ayrıca Çalışkan'ın, para bulamaması halinde Ömer B.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunacağı yönünde ifade verdiği aktarıldı.

TUTUKLU SANIK DURUŞMAYA GETİRİLEMEDİ

Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık İnci Çalışkan katılamadı. Tutuksuz sanık Ömer B., tarafların aileleri ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Çalışkan'ın duruşmaya getirilememesi mahkeme tutanağına, "İş yoğunluğu nedeniyle getirilemedi" şeklinde geçirildi.

Duruşmada, tasarlayarak kasten öldürme, yağma ve mala zarar verme suçlarına azmettirmekle suçlanan Ömer B. savunma yaptı.

Ömer B., suçlamaları kabul etmeyerek şunları söyledi:

"Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Benim yaşanan bu olaylar ile ilgili hiçbir alakam yok. İnci Çalışkan ile 2019'un sonlarında başlayan bir gönül ilişkimiz oldu. Bu ilişki 3-4 ay sürdü. Ben evli olduğunu bilmiyordum, evli olduğunu öğrendiğimde ilişkimizi bitirdim. Birbirimizden birkaç defa borç para alıp verdik. İlişkimiz sonlandıktan sonra 5 sene boyunca İnci Çalışkan ile görüşmedik. Çocuğun benden olduğunu söylediği için arada çocuk hasta diyerek para istiyordu benden. Ben İnci Çalışkan'ın teyzesi olan Binnaz Eriş'i tanımıyorum, tanımadığım birinin evinde ne olup ne olmadığını da bilemem. Söz konusu olayla bir ilgim yoktur. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Ben de onlar gibi mağdurum"

EŞİ: GÖNÜL İLİŞKİSİNİ OLAYDAN SONRA ÖĞRENDİM

İnci Çalışkan'ın eşi C.Ç. de duruşmada verdiği ifadede Ömer B.'yi tanımadığını belirterek, "Ben Ömer B.'yi tanımıyorum. Gönül ilişkisini olaydan sonra polis ifadesi sırasında öğrendim. Binnaz Eriş'i tanıyorum. Evine gidip gelirdik. Ben belediyede çalışıyorum, sabah işe gittim. Olayla ilgili bir bilgim yoktur" dedi.

Çalışkan'ın olaydan önce eşinin hesabına gönderdiği para da duruşmada gündeme geldi. C.Ç., söz konusu paranın aile birikimi olan altınlardan geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Olaydan daha önceki günlerde eşim İnci Çalışkan bana babasının borcu olduğunu, bu yüzden ailemizin birikimi olan altınlarımızdan para istedi. Ben de aile hesabımızda bulunan altın hesabından İnci Çalışkan'ın hesabına attım. O da babasına vermemiş, sonrasında ben eşime, birkaç bankadan para çekerek eşimin hesabına attım. Olay günü attığı parayı da bana bizim altınlarımızın parası olarak söyledi"

TANIK: ÖMER B.'NİN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLÜYORDU

Duruşmada tanık olarak dinlenen İnci Çalışkan'ın arkadaşı D.B., sanıkla 2015 yılında tanıştıklarını ve çocuklarının aynı sınıfta olduğunu belirtti. Ömer B.'yi de Çalışkan aracılığıyla tanıdığını söyleyen tanık, şu ifadeleri kullandı:

"İnci Çalışkan ile 2015 yılında tanıştık, çocuklarımız aynı sınıftaydı. Ömer B.'yi İnci Çalışkan vasıtasıyla tanıdım. Bir kere yüz yüze geldim, onun dışında İnci Çalışkan'ın anlattığı kadarıyla biliyorum. İnci Çalışkan bana Ömer B.'nin erkek arkadaşı olduğunu söyledi. İnci Çalışkan bir süre sonra bana Ömer B.'nin kendisini tehdit ettiğini söylüyordu. İnci hamile kalınca, Ömer B, 'Kocanı ve aileni arayarak çocuğun benden olduğunu söylerim' diye tehdit ediyormuş, İnci bana öyle söyledi"

MAKTULÜN OĞLU EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Duruşmada söz alan öldürülen Binnaz Eriş'in oğlu Serkan Eriş, sanık İnci Çalışkan'ın annesinin evine sık sık girip çıktığını belirterek şunları söyledi:

"İnci Çalışkan benim teyzemin kızı, sürekli annemin evine girip çıkan birisiydi. İnci'nin, annemin evinde ne olup ne olmadığını bilip bilmediğini bilmiyorum. Bizim bu ailecek yaşadığımız bu olayı Allah kimseye yaşatmasın. Ben kendi adıma ve ailem adına en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum"

Mahkeme, İnci Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına, Ömer B. hakkındaki adli kontrol şartlarının sürdürülmesine karar verdi. Duruşma, 4 Şubat 2027 tarihine ertelendi.