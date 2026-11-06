Meclis Lokantası’nda 7 porsiyon et yemeği ile tatlı ve çorba için 2 bin 300 lira ödeyen fenomen Testo Taylan, faturayı paylaştı. Ucuz fiyatları gören vatandaşlar, "Biz bunları en az 5-6 katına yiyoruz. Yediğimiz de ya at ya eşek eti... Yiyin beyler, yiyin!" sözleriyle tepki verdi.

Meclis Lokantası’nda yemek yiyen fenomen Testo Taylan, ödeme fişini hesabından paylaştı. Mantarlı biftek ile kuzu külbastının 275’er lira olduğunu gören vatandaşlardan sert tepkiler geldi.

Sosyal medyada Testo Taylan adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız’ın TBMM lokantasında ödediği hesap, yokluktan perişan olan halkın vekillerinin nasıl sefa sürdüklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

1 porsiyon ciğer şiş ızgara, 1 porsiyon mantar soslu biftek 3 porsiyon kuzu külbastı, 2 porsiyon kavurmalı pide, 3 porsiyon vişneli tayfır (tatlı), 1 adet mevsim salata, 1 büyük ayran sipariş eden Testo Taylan, tüm bu yemekler için 2 bin 322 lira ödedi.

Yemek fişini sosyal medyada yayımlayan Taylan’ın paylaşımına yüzlerce yorum yağdı.

Vekillerin en leziz yemekleri dışarıdaki restoranlara göre çok ucuz fiyatlara yediklerini gören vatandaşlar, “Yiyin beyler yiyin” diye tepki gösterdi.

"YEDİĞİMİZ DE YA AT YA EŞEK ETİ"

İşte o yorumlardan bazıları: “Biz bunları en az 5-6 katına yiyoruz. Yediğimiz de ya at ya eşek eti”, “Dışarıda emekliler, garibanlar et alamıyor, ay sonunu simit makarnayla zor getiriyor. İnsan bunları yemeye utanır”, “Bir vatandaş olarak hakkımı helal etmiyorum”, “Bunları yerken, bir yandan da milyarları götürüp ülkeyi yediler.”

Milletin meclisinde fiyat listesi şöyle:

Çorba: 30 TL

Ciğer şiş ızgara: 412.5 TL

Kuzu külbastı: 275 TL

Mantar soslu biftek: 275 TL

Kavurmalı pide: 175 TL

Vişneli Tayfır: 40 TL

Karışık meyve: 30 TL

Ayran: 20 TL

Mevsim salata: 30 TL

Maden Suyu: 7 TL