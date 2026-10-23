Tesla, araç sahiplerinin otomobillerini kullanmadıkları zamanlarda robotaksi hizmetine dahil ederek gelir elde etmesini sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Şirketin yapay zeka yöneticisi Ashok Elluswamy, ilk müşteri araçlarının 2027’nin ikinci çeyreğinde filoya katılabileceğini açıkladı.

Elektrikli otomobil devi Tesla, sürücüsüz ulaşım hizmetini genişletmek için araç sahiplerini de robotaksi ağına dahil etmeye hazırlanıyor. Planın hayata geçirilmesiyle Tesla sahipleri, otomobillerini kullanmadıkları zamanlarda yolcu taşımacılığında değerlendirerek ek gelir elde etme fırsatı yakalayabilecek.

Şirketin 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda gündeme gelen plan, Tesla kullanıcıları için yeni bir kazanç modelinin kapısını araladı. Sistemle birlikte uygun donanıma sahip araçların, sahipleri tarafından kullanılmadıkları zamanlarda otonom ulaşım hizmetinde değerlendirilmesi hedefleniyor.

Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk da sürücüsüz araç testleriyle ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Musk, X hesabından yaptığı açıklamada, Austin’de halka açık yollarda sürücü koltuğunda kimse bulunmadan test edilen Model Y araçlarının herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti.

İLK ARAÇLAR İÇİN 2027 TARİHİ VERİLDİ

Tesla'nın otonom sürüşten sorumlu yapay zeka yöneticisi Ashok Elluswamy, ilk müşteri araçlarının 2027 yılının ikinci çeyreğinde robotaksi filosuna katılabileceğini açıkladı. Bu gelişme, Tesla sahiplerinin kendi araçları üzerinden gelir elde edebilmesine yönelik planın hayata geçirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Elluswamy'nin açıklamasına göre şirketin Cybercab modeli ile Model Y gibi müşteri araçlarında kullanılacak yazılım altyapısı ortak olacak. Böylece uygun özelliklere sahip müşteri araçlarının da robotaksi ağına dahil edilmesinin önü açılabilecek.

HER TESLA OTOMATİK OLARAK ROBOTAKSİ OLMAYACAK

Tesla'nın planı, tüm araçların doğrudan sürücüsüz taşımacılık hizmeti sunabileceği anlamına gelmiyor. Araçların otonom sürüş için gerekli teknik donanıma sahip olması, ilgili yazılımı desteklemesi ve belirlenen güvenlik koşullarını karşılaması gerekecek.

Sistemin hangi araçlarda, hangi bölgelerde ve hangi koşullarda kullanılabileceğine ilişkin ayrıntıların da netleşmesi bekleniyor. Planın hayata geçirilmesi durumunda Tesla sahipleri, otomobillerini yalnızca kişisel ulaşım için kullanmak yerine uygun zamanlarda gelir sağlayabilecekleri bir araca dönüştürme imkanına kavuşabilecek.