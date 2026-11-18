Tesla'nın ikinci el araç platformunda ortaya çıkan fiyatlandırma hatası siparişleri iptal ettirdi. 1 milyon 760 bin TL'lik Model Y'yi satın almak için kapora yatıran müşterilere iptal bildirimi gönderildi.

Tesla'nın Türkiye'deki garantili ikinci el araç envanterinde yaşanan fiyatlandırma hatası, sipariş iptallerine neden oldu. Çevrimiçi envanterde piyasa değerinin altında fiyatlarla listelenen bazı araçlar için sipariş oluşturan ve kapora ödeyen müşterilere, satış işlemlerinin iptal edildiğine ilişkin bildirimler gönderildi.

Sıfır kilometre Model Y Standard Range'in satış fiyatı 2 milyon 474 bin 985 TL olarak açıklanırken, garantili ikinci el bir Model Y Standard Range'in çevrimiçi envanterde 1 milyon 760 bin TL'den listelendiği görüldü. Aradaki fiyat farkını fark eden bazı kullanıcılar araçlar için sipariş oluşturup kapora ödemesi yaptı.

TESLA, FİYAT HATASINI GEREKÇE GÖSTEREREK SİPARİŞLERİ İPTAL ETTİ

Tesla tarafından müşterilere gönderilen iptal bildirimlerinde, kabul edilen Motorlu Araç Satış Sözleşmesi'nin durdurma ve iptal hükümlerine atıfta bulunuldu.

Şirket, fiyatlandırma hatasının tespit edilmesi durumunda sözleşmeden dönme ve tahsil edilen sipariş ücretinin tamamını iade etme hakkının bulunduğunu belirtti.

X platformunda Selçuk Maz tarafından paylaşılan bilgilere göre, fiyatlandırma hatasının Tesla'nın yurt dışındaki merkezinden kaynaklandığı öne sürüldü. Aynı paylaşımda, hatalı fiyatlar üzerinden oluşturulan siparişlerin kapora bedelleri iade edilerek iptal edilmesinin planlandığı aktarıldı.

SERTİFİKALI İKİNCİ EL PROGRAMI 150 BİN KİLOMETRENİN ALTINDAKİ ARAÇLARI KAPSIYOR

Tesla, Türkiye'de Sertifikalı İkinci El ve Takas programlarını 6 Kasım'da devreye almıştı. Sertifikalı İkinci El programı kapsamında 150 bin kilometrenin altındaki araçlar satışa sunuluyor.

Program kapsamında araçlar, Tesla teknisyenleri tarafından detaylı kontrollerden geçiriliyor ve gerekli yenileme işlemleri yapılıyor. Ayrıca otomobillerin yapısal hasar veya hava yastığı açılması geçmişinin bulunmadığı doğrulanıyor. Satın alma sürecinde müşterilerle araçların tahmini menzil bilgileri de paylaşılıyor.

Sertifikalı ikinci el araçlarda mevcut 4 yıl veya 80 bin kilometrelik Yeni Araç Garantisi'ne ek olarak 1 yıl veya 20 bin kilometrelik garanti sunuluyor. Ek garantide süre ya da kilometre sınırından hangisine önce ulaşılırsa garanti o noktada sona eriyor.

Müşteriler, Tesla'nın çevrimiçi envanteri üzerinden araçları inceleyerek sipariş işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

TAKAS PROGRAMIYLA MEVCUT ARAÇLAR DA DEĞERLENDİRİLEBİLİYOR

Tesla'nın Takas programında ise yeni bir Tesla siparişi veren müşteriler, mevcut araçları için değerleme talebinde bulunabiliyor. Takas işlemi, yeni aracın sipariş ve teslimat sürecine dahil edilebiliyor.

KASIM 2026 MODEL Y FİYATLARI BELLİ OLDU

Tesla'nın Kasım 2026 döneminde Türkiye'de satışa sunduğu sıfır kilometre Model Y modellerinin fiyatları ise şöyle:

-Model Y Standard Range (Arkadan Çekiş): 2 milyon 474 bin 985 TL

-Model Y Premium Long Range (Arkadan Çekiş): 3 milyon 906 bin TL

-Model Y Premium Long Range (Dört Çeker): 4 milyon 620 bin TL

-Model Y Performance (Dört Çeker): 4 milyon 966 bin 500 TL