Teşekkürler Ethem Bey

Canlarım…

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan videolarımdan birinde…

AKP’yi ABD’nin iktidara getirdiğini…

Erdoğan’ı ABD’nin cumhurbaşkanı seçtirdiğini söyledim…

Elbette bazı hakaretler geleceğini bildiğim için:

Hazırlıklıydım…

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Ama sonra ne oldu biliyorsunuz?..

Erdoğan’ın (Mevlâna) Sancak’ı (Ethem-i Şems) şöyle dedi:

“Biz (AKP) Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik…”.

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Bir gün bir yerde rastlarsam…

Sarılıp teşekkür edeceğim…

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Ben aynı şeyi söylediğim için bana hakaret eden AKP’liler…

Belli ki…

Ethem-i Şems söyleyince de inanmadılar…

Oysa…

Ethem-i Şems ne derse inanıyorlardı…

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Neyse…

Biraz geç oldu ama…

Olsun…

En azından: Güç olmadı…

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Bu arada olur a rastlaşmayız diye…

Beni doğrulayan Ethem Bey’e:

Teşekkürlerimi sunarım…

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Peki…

Ethem-i Şems bu itirafı neden yaptı?..

Erdoğan’ın değişmek üzere olduğunu gördüğü için…

Yani…

Ethem-i Şems’in gelecekle ilgili plânlarını bozduğu için…

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Ethem-i Şems’in gelecekle ilgili plânları neydi?..

Türkiye’nin batı blokundan koparak…

Rusya ve Çin ekseninde yer alacağına olan inancıydı…

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Ethem-i Şems, Marx ve Mao okuduğu kadar keşke…

Roma tarihini de okusaydı…

Dünyada ilk oligark yaratıcıları olan imparatorlar:

Caligula ve Justinanus’un…

Bir süre sonra kendi oligarklarına neler yaptığını da öğrenirdi…

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Düşündükçe daha çok acıyorum:

Ethem-i Şems’e…

GENÇLERİ VE MİLLETİ Bİ SEVİYO Kİ…

Erdoğan gençlere tavsiyede bulundu:

“İmkânınız olursa dünyayı gezin…”.

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İşte Cumhurbaşkanı böyle olur…

Halkını nasıl da seviyor…

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Bir gün:

İçine Medine hurması parçaları atılmış manda yoğurdu ile kestane balı karışımı öneriyor…

Bir başka gün:

Dünyayı gezmelerini…

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Gençlerimiz cumhurbaşkanlarını çok sevdikleri için…

Hemen manda yoğurdu, Medine Hurması ve kestane balı sipariş edip küre başlar…

Ya da…

Yanlarına bu mucize güçlendiriciyi alır…

Uçağa atlar…

“Ver elini Amerika” meselâ…

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Ya Amerika elini…

Yani vize:

Vermezse ne olur?..

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Dünyada gezilecek ülke mi yok?..

Cepte para ve…

Bol limitli kredi kartları olduktan sonra…

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Yaşasın Reis…

Kesin alır NOBEL’i…

Abdülkadir!..

Di mi?..

YAZIK OLDU BİZE…

Bu arada canlarım…

Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir…

Akit TV’de açıkladı…

Ve…

Daha önce hiçbir Hoca bu açıklamayı yapmamış…

Özdemir Hoca’nın bilhassa yeni evli çiftler için “müjde” sayılabilecek kadar güzel haberi şöyle:

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“Bir insan, gerçekten hanımını çok özlemiş dayanamamış iftara kadar beklemişse, orucunu hanımıyla da açabilir…”.

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Ya, işte böyle…

Biz evlendiğimizde bunu bilmiyorduk meselâ…

Yazık oldu benim nesle…

YANLIŞLIĞIN BÖYLESİ…

Genç adam otele giriş yaptıktan sonra…

Hemen odasına çıktı…

Masa üstündeki bilgisayar açıktı…

Karısına elektronik posta atmak için klavyenin başına geçti…

Karısının mail adresi taziye@hotmail idi…

Farkında olmadan klavyede T harfinin hemen bitişiğindeki R harfine batı…

Gönderisi raziye@hotmail adresine gitti…

Aynı sırada…

Raziye Hanım, kocasının cenaze töreninden yeni dönmüştü eve…

Onun bilgisayarı da açıktı ve gözü yeni gelmiş mesaja ilişti…

Arkadaşlarından birinden taziye mesajı geldiğini düşündü…

Gelen mesajı okuyunca yığıldı kaldı…

Odaya giren annesi yerde yatan kızını ve ekrandaki mesajı gördü…

Merak edip mesajda yazanları okudu…

Kime: Sevgili karıma Tarih: 14 Ağustos 2021

Benden haber aldığına şaşıracağından eminim…

Buraya yeni ulaştım ve kaydımı yaptırdım…

Burada bilgisayar var ve sevdiklerimize e-mail gönderebiliyoruz…

Her şey yarın senin de burada olacağın düşünülerek hazırlanmış.

Sana yeniden kavuşacağım için çok heyecanlıyım…

Umarım sen de benim gibi rahat bir yolculuk geçirirsin.

NOT:

Şekerim, burası acayip sıcak…

E HANİ ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMÜŞTÜN?..

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı:

“Sayın Cumhurbaşkanıyla görüştüm, asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağını söyledi…”.



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Sancaklı’nın açıklamasından tam bir gün sonra Erdoğan:

“Aralıktan önce asgari ücrete zam yok” dedi…

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Sancaklı’nın uydurduğu bu haber…

Erdoğan’dan önceki cumhurbaşkanlarından biri döneminde olsaydı…

Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapılır…

Zarif bir üslûpla Sancaklı yalanlanır…

Parti yönetimi de…

Milletvekilinin istifasını isterdi…

★

Neden?..

Hem cumhurbaşkanlığı makamının itibarını…

Ve hem de: Parlamentonun saygınlığını korumak için…

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Oysa bugün…

Ne Cumhurbaşkanı’ndan bir “yalanlama” var…

Ne Sancaklı:

“Sayın Cumhurbaşkanı beni yalancı çıkararak onurumla oynadı” tarzında bir açıklama yapabildi…

★

Aklı başında seçmenler…

Bu ülkede siyasetçiye:

Güven duyabilir mi?..

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“Karım, kızım, çocuklarım cumhurbaşkanına feda olsun” zihniyetli koyunlar hariç tabii ki…

BEN BİLE EZBERLEDİM…

Samimi Müslümanların Ramazanları bir kere daha mübarek olsun…

Ancak, canlarım…

Tamam…

Bayram namazını yılda iki kere kılıyorsunuz unutabilirsiniz…

Onun için imamlar her bayram namazı öncesi…

Namazın nasıl kılınacağını tarif ederler…

Ama…

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Lütfen şu:

“Orucu bozan şeyler nedir?” diye sormayın artık…

Nihat Hoca her yıl…

Bir ay ve…

Her gün anlata anlata:

Bana bile ezberletti…

BAKIN BAKEM…

Yolcuları arasında Hüsmen’in de bulunduğu İstanbul – Kırklareli otobüsü Çorlu’da mola verdi…

Hüsmen de bu arada ihtiyacını gidermek için otobüsten indi…

Ama geri geldiğinde birkaç otobüs daha vardı…

Otobüslerden birine bindi…

Şoför koltuğunun yanında durup diğer yolculara sordu:

“Te be kızancıklar bakın bana da süleyin; ben bu otobosun yolçusu muyum?..”.

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Erdoğan da yakında kamuoyunun karşısına çıkıp: “Aziz milletim, bakın bana da söyleyin; ben milli görüş yolcusu muyum?” diyebilir…

DÜNÜN TİVİTİ

Veli Ağbaba

@veliagbaba

Cumhuriyetin üç beyazı: Un, şeker, pamuk!

AKP fabrikaları satarak bugün tüm ülkeyi ekmeğe ve şekere muhtaç etti. Şimdi “fabrikaları biz satmadık” diyorlar. Yakında zamları CHP yaptı derlerse şaşırmayın.

Böyle yalancılık ve izansızlık sadece AKP Türkiye’sinde olur.