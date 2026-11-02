DEM Partili Mithat Sancar, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’da yapılan konuta geçtiğini duyurdu. Sancar, “Oraya geçmeyi kabul etmesi hızlanmayı gerektirir” diyerek iktidara seslendi. İmralı canisinin villaya ne zaman taşındığı açıklanmadı.

Açılım son sürat devam ediyor. DEM’li Sancar, Öcalan’ın yeni bir yere geçtiğini duyurdu. DEM’li Buldan ise “Öcalan farklı kesimlerle de görüşmek istiyor” dedi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın, kendisi için İmralı Adası’nda hazırlanan yeni bir yere geçtiği açıklandı. DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar, Öcalan’ın İmralı’daki koşullarına ilişkin yaptığı açıklamada, bu gelişmenin yürütülen sürecin ilerleyişi açısından önem taşıdığını ifade etti. Sancar, “Öcalan İmralı’da yapılan yeni yere geçti. Öcalan’ın oraya geçmeyi kabul etmesi hızlanmayı gerektirir” dedi.

Gelişmeleri SÖZCÜ TV’de değerlendiren Ankara Haber Editörü Serkan Alan da, daha önce İmralı’da Öcalan için yeni bir yapı inşa edildiğine ilişkin haberlerin gündeme geldiğini, ancak bu iddiaların reddedildiğini hatırlattı.

Sancar’ın son açıklamasında ise Öcalan’ın yeni bir yere geçtiğinin ilk kez ifade edildiğini aktaran Alan, Sancar’ın bu geçişi kabul etmesinin sürecin hızlanmasını da gerektirdiği yönündeki sözlerine dikkat çekti.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan da, Öcalan’ın toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelme talebinin de henüz karşılanmadığını ifade etti.

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Gazeteci Nagehan Alçı, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Öcalan’a İmralı’da ev inşa edildiğini yazmıştı.

Alçı’nın iddialarına göre, villanın özellikleri şöyle:

- İki katlı bir yapı. Alt kat çalışma alanı, çalışma odası, ofis.

- Üst kat yaşam alanı. Altta çalışmaları yapacak.

- Etrafı duvarlarla çevrili yapının içinde yer alıyor. Bahçe de var, bahçenin etrafı da duvarlarla çevrili.

- Toprak alan var, buraya ekim yapmak isterse diye düşünülmüş.

- Spor yapmak isterse, buna uygun bir alan da planlanmış.