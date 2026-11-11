12 Kasım Perşembe gününe ilişkin Terazi burcu yorumunda yakın çevreyle iletişim, kısa geziler ve öğrenme isteği öne çıkıyor. İş ve duygusal ilişkilerde ise geçmişte konuşulan konuların ve alınan kararların yeniden değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Terazi burcu yorumuna göre, yakın çevreyle iletişim kurma, kısa gezilere çıkma ve yeni bilgiler edinme isteği artabilir. Yorumda, Ay'ın destekleyici açılarının sosyal ilişkilerde daha rahat ve girişken davranmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Kardeşlerle veya yakın arkadaşlarla yapılacak bir konuşmanın yeni bir fikre kapı açabileceği ifade edilirken, günlük planları esnek tutmak öneriliyor.

İŞTE YARIM KALAN KONULARA DÖNÜŞ

İş gündeminde toplantılar, yazışmalar ve eğitim konuları öne çıkabilir. Daha önce görüşülen biriyle yeniden iletişim kurulması ya da yarım kalan bir çalışmaya dönülmesi de yorumda yer alan olasılıklar arasında.

Venüs'ün geri hareketi, iş ilişkilerinde geçmişte alınan kararları yeniden değerlendirme temasıyla ilişkilendiriliyor. Öğrencilere ise araştırma yapmaları ve bilgilerini pekiştirmeleri öneriliyor.

İLİŞKİLERDE ÖNCELİKLERİ GÖZDEN GEÇİRME

Yorumda, Venüs'ün Terazi burcundaki geri hareketinin duygusal beklentileri ve ilişkilerdeki öncelikleri yeniden düşünmeye yöneltebileceği belirtiliyor. Partnerle geçmişte konuşulan bir meseleye farklı yaklaşmak mümkün olabilir.

Yalnız Teraziler için eski bir tanıdıkla yeniden karşılaşma veya arkadaş ortamında yeni biriyle sohbet etme olasılığına yer veriliyor. Yeni kararlar almadan önce kişisel istekleri netleştirmek öneriliyor.