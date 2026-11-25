Terazi burçları için bugün neler yaşanacak? Aşk, para, iş ve sosyal hayatta gündeme gelebilecek gelişmeler dikkat çekiyor. İkili ilişkiler, romantik gelişmeler ve sosyal çevrenizle ilgili konular bugün ön plana çıkabilir. İşte 26 Kasım Terazi burcu günlük yorumu ve Terazi burcunun başına gelebilecekler...

26 Kasım Perşembe günü Terazi burçları için ilişkiler ve ortaklıklar açısından hareketli bir gün olabilir. İş hayatında birlikte çalıştığınız kişilerle önemli görüşmeler yapabilir, yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Uzun zamandır karar vermekte zorlandığınız bir konuda netleşme yaşayabilirsiniz. Özellikle maddi konularda başkalarının önerilerini dinleseniz bile son kararı kendi değerlendirmelerinize göre vermeniz yararlı olacak. Beklediğiniz bir haberin gelmesi de günün seyrini değiştirebilir.

Aşk hayatında ise romantik gelişmeler gündeme gelebilir. İlişkisi olan Teraziler, partnerleriyle aralarındaki sorunları konuşarak çözme fırsatı bulabilir. Bekâr Teraziler için yeni bir tanışma veya geçmişte yarım kalan bir iletişimin yeniden başlaması söz konusu olabilir. Sosyal ortamlarda daha fazla dikkat çekebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Duygusal kararlar alırken acele etmemeye çalışın.