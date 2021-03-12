TEM’de iki TIR çarpıştı, İstanbul istikameti trafiğe kapandı
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TEM’de iki TIR çarpıştı, İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Düzce’de, tuz yüklü TIR’ın koyun yüklü TIR’a arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada 10 koyun da telef oldu.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Rıfat Hışır idaresindeki 42 J 6382 plakalı tuz yüklü TIR, önünde giden Baki Tunçbilek yönetimindeki koyun yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazada TIR şoförleri yaralandı. Koyun yüklü TIRın arkasında bulunan 10 koyun da düşerek telef oldu. Yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. TIR’ın kasasının zarar görmesi ile diğer koyunların yola kaçmaması için Karayolları ve polis ekipleri büyük çaba gösterdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası koyunlar başka bir TIR’a yüklendi. Koyunların TIR’a yüklenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.  (DHA)

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