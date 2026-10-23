Siber dolandırıcılar, kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmek için yeni yöntemlere başvuruyor. E-posta ve SMS dolandırıcılıklarının yanı sıra dijital takvimler üzerinden gönderilen sahte davetler de tehlike oluşturuyor. Sıradan bir toplantı daveti veya abonelik hatırlatması gibi görünen bildirimler, kullanıcıları sahte internet sitelerine yönlendirerek banka bilgilerini hedef alabiliyor.

Dolandırıcılar, Google Takvim ve benzeri uygulamalar üzerinden sahte etkinlik davetleri gönderebiliyor. Bu davetlerde abonelik yenileme, ödeme talebi veya hesap güvenliğiyle ilgili sorunlar öne sürülerek kullanıcıların dikkati çekiliyor.

Bildirimlerde yer alan bağlantılara tıklayan kullanıcılar, gerçek kurumların internet sitelerini taklit eden sahte sayfalara yönlendirilebiliyor. Bu sayfalarda banka kartı bilgileri, hesap şifreleri ve diğer kişisel veriler talep edilebiliyor. Bilgilerin paylaşılması durumunda dolandırıcılar, bu verileri hesaplara yetkisiz erişim sağlamak veya finansal dolandırıcılık yapmak için kullanabiliyor.

40 BİNDEN FAZLA KURULUŞ HEDEF ALINDI

Siber güvenlik şirketi Check Point'in ekim ayında yayımladığı araştırmaya göre, sahte takvim davetleri üzerinden gerçekleştirilen saldırılarda 40 binden fazla kuruluş hedef alındı. Araştırmacılar, bu yöntemle bağlantılı 302 binden fazla şüpheli e-posta tespit etti.

Uzmanlar, özellikle tanınmayan kişilerden gelen takvim davetlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Şüpheli bildirimlerdeki bağlantılara tıklanmaması ve mesajlarda belirtilen telefon numaralarının doğrudan aranmak yerine kurumların resmî iletişim kanallarının kullanılması öneriliyor.

TAKVİM DOLANDIRICILIĞINDAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Kullanıcıların takvim uygulamalarındaki davet ayarlarını kontrol ederek etkinliklerin otomatik eklenmesini sınırlandırması ve şüpheli davetleri spam olarak bildirmesi öneriliyor. Ödeme veya abonelik yenileme uyarıları ise bildirimdeki bağlantılar üzerinden değil, ilgili kurumun resmî internet sitesi ya da uygulaması üzerinden doğrulanmalı.

Öte yandan, telefonda sahte bir takvim bildiriminin görünmesi tek başına banka hesabının ele geçirildiği anlamına gelmiyor. Asıl risk, kullanıcının sahte bağlantılar üzerinden şifrelerini, kart bilgilerini veya diğer hassas verilerini paylaşmasıyla ortaya çıkıyor.