Telefonunuza gelen güncelleme bildirimini sürekli erteliyorsanız cihazınızı siber saldırılara karşı savunmasız bırakıyor olabilirsiniz. Güvenlik yamalarıyla kapatılan açıklar, güncelleme yapılmadığında risk oluşturmaya devam ediyor. Özellikle güvenlik desteği sona eren eski telefonlar için tehlike daha büyük.

Telefonunuza gelen güncelleme bildirimini kapatıp işlemi sürekli sonraya mı bırakıyorsunuz? Telefonunuzu kullanmaya devam edebilseniz de bu alışkanlık, kişisel verilerinizin ve hesaplarınızın güvenliğini riske atabiliyor. Çünkü yazılım güncellemeleri yalnızca yeni özellikler sunmakla kalmıyor, siber saldırganların yararlanabileceği güvenlik açıklarını da kapatıyor.

Akıllı telefonlar artık yalnızca iletişim kurmak için kullanılan cihazlar değil. Fotoğraflar, özel mesajlar, e-postalar, kişisel belgeler ve bankacılık uygulamaları da bu cihazlarda bulunuyor. Dolayısıyla telefondaki bir güvenlik açığı, kişisel bilgilerin yanı sıra dijital hesapların güvenliğini de tehdit edebiliyor.

Sırbistan Ulusal CERT Kurumu da kullanıcıların işletim sistemlerini, uygulamalarını ve internet tarayıcılarını düzenli olarak güncellemelerini öneriyor. Uzmanların dikkat çektiği nokta ise güncellemelerin yalnızca performans veya görünümle ilgili olmadığı, cihazların güvenliğini korumada da önemli rol oynadığı.

GÜNCELLEME YAPILMADIĞINDA NE OLUR?

Telefon üreticileri, tespit edilen güvenlik açıklarını gidermek amacıyla düzenli olarak yazılım yamaları yayımlıyor. Ancak kullanıcılar bu güncellemeleri yüklemediğinde, kapatılması gereken açıklar cihazda varlığını sürdürebiliyor.

Bazı güvenlik açıklarından yararlanılması için saldırganların telefona fiziksel olarak erişmesi de gerekmiyor. Açığın türüne bağlı olarak zararlı internet içerikleri veya savunmasız yazılımlar üzerinden saldırılar gerçekleştirilebiliyor. Kullanıcı cihazında olağan dışı bir durum fark etmese bile güvenlik riski devam edebiliyor.

Bu durum, güncellemeleri erteleyen herkesin mutlaka siber saldırıya uğrayacağı anlamına gelmiyor. Ancak bilinen güvenlik açıklarını kapatan yamaların yüklenmemesi, önlenebilir risklerin devam etmesine neden olabiliyor.

ANDROID VE IPHONE KULLANANLAR DİKKAT!

Android ve Apple, işletim sistemlerinde tespit edilen güvenlik sorunlarına karşı düzenli olarak güncellemeler yayımlıyor. Android güvenlik bültenleriyle çeşitli açıklar duyurulurken Apple da iOS sürümlerindeki güvenlik sorunlarını gidermek için yazılım güncellemeleri sunuyor.

Bu yamaların sağladığı korumadan yararlanabilmek için ilgili güncellemenin cihaza yüklenmesi gerekiyor. Ancak telefonun güvenliğini sağlamak için yalnızca işletim sistemini güncel tutmak yeterli değil.

Telefonlarda kullanılan internet tarayıcıları ve diğer uygulamalar da güvenlik açıkları barındırabiliyor. Bu nedenle uygulama mağazalarındaki güncelleme bildirimlerini de göz ardı etmemek gerekiyor.

SADECE TELEFONU GÜNCELLEMEK YETMİYOR

Uygulamaların yeni sürümleri yalnızca yeni özellikler ve hata düzeltmeleri içermiyor. Güvenlik açıklarını gidermeye yönelik yamalar da bu güncellemeler aracılığıyla kullanıcılara sunulabiliyor.

Özellikle internet tarayıcılarının güncel tutulması önem taşıyor. İnternet sitelerine ve çevrim içi hizmetlere erişmek için sıkça kullanılan bu uygulamalarda ortaya çıkan güvenlik sorunları, cihazın genel güvenliğini de etkileyebiliyor.

Kullanıcıların hem işletim sistemi hem de uygulamalar için sunulan güncellemeleri takip etmesi gerekiyor. Desteklenen cihazlarda otomatik güncellemeleri etkinleştirmek, yeni sürümlerin zamanında yüklenmesine yardımcı olabiliyor.

ESKİ TELEFON KULLANANLAR İÇİN KRİTİK UYARI

Güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da telefonun üretici tarafından hâlâ desteklenip desteklenmediği. Çünkü bir telefonun en yeni işletim sistemi sürümünü kullanmamasıyla artık güvenlik güncellemesi almaması aynı anlama gelmiyor.

Üreticiler, farklı telefon modellerine belirli sürelerle yazılım ve güvenlik desteği sağlıyor. Bu süre sona erdiğinde telefon çalışmaya devam edebilse de sonradan ortaya çıkan güvenlik açıklarının giderileceği garanti edilemiyor.

Bu nedenle özellikle eski model telefon kullananların cihazlarının güncelleme desteğinin devam edip etmediğini kontrol etmesi gerekiyor. Güvenlik desteği sona ermiş bir cihazda güncellemeleri beklemek yerine, üreticinin sunduğu destek seçeneklerini değerlendirmek önem taşıyor.

Telefon güncellemelerini zamanında yüklemek, kişisel verileri korumak için atılabilecek en basit adımlardan biri. Ekranda yeni bir özellik görmeseniz bile arka planda önemli güvenlik açıkları kapatılıyor olabilir. Bu nedenle güncelleme bildirimlerini sürekli ertelemek yerine işlemi uygun zamanda tamamlamak gerekiyor.