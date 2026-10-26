Akıllı telefonların şarj sistemleri, pil dolduğunda enerji aktarımını yönetebiliyor. Buna rağmen yüksek sıcaklık, uygunsuz şarj ekipmanları ve hasarlı kablolar batarya ömrü ile güvenlik açısından risk oluşturabiliyor.

Telefonu gece boyunca şarjda bırakmak, birçok kişinin günlük alışkanlıkları arasında bulunuyor. Günümüzdeki akıllı telefonlarda pil dolduğunda şarjı yönetmeye yönelik sistemler yer alsa da bu durum bütün koşullarda risk bulunmadığı anlamına gelmiyor.

Lityum iyon piller yüksek sıcaklıktan etkilenebiliyor. Telefonun yastık altında, yatak üzerinde veya ısıyı hapseden bir yüzeyde şarj edilmesi, cihazın sıcaklığının yükselmesine neden olabiliyor. Üreticinin önerdiği veya güvenlik standartlarına uygun şarj ekipmanlarının kullanılması gerekiyor.

Kablo ve adaptörde hasar görülüyorsa bu ekipmanlar kullanılmamalı. Telefonun aşırı ısınması, bataryanın şişmesi veya olağan dışı koku gibi belirtiler ortaya çıktığında cihazın kullanımı durdurulmalı ve yetkili servise başvurulmalı.