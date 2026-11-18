Cep telefonu faturalarında paket ücretinin dışında görünen ek bedeller, abonelerin bütçesini etkileyebiliyor. Mobil ödeme, aşım ücreti, yurt dışı kullanımı ve üçüncü taraf servisleri faturaların yükselmesine neden olabiliyor.

Cep telefonu faturaları, milyonlarca kişinin her ay düzenli olarak ödediği giderler arasında yer alıyor. Ancak bazı aboneler, belirledikleri paket ücretinden daha yüksek faturalarla karşılaşabiliyor.

Faturadaki artışın nedeni her zaman tarife değişikliği olmuyor. İnternet kotasının aşılması, ek konuşma paketleri veya ücretli dijital servisler de toplam tutarı yükseltebiliyor.

Bu nedenle tüketicilerin yalnızca ödeyecekleri toplam tutara değil, fatura ayrıntılarına da bakması gerekiyor.

FATURAYA EKLENEN ÜCRETLER NEREDEN GELİYOR?

Mobil operatörler tarafından sunulan paketlerde belirli internet, konuşma ve mesajlaşma hakları bulunuyor. Bu hakların aşılması durumunda sözleşme ve tarife koşullarına göre ek ücretler uygulanabiliyor.

Bunun yanında mobil ödeme aracılığıyla yapılan alışverişler, ücretli abonelikler ve yurt dışı kullanımları da faturaya yansıyabiliyor.

Abonelerin kullanmadıkları servisleri kontrol etmesi ve ücretli üyelikleri iptal etmesi, gereksiz harcamaların önüne geçebiliyor.

HATALI FATURA İÇİN İTİRAZ EDİLEBİLİR

Faturasında bilgisi dışında bir ücret bulunduğunu düşünen kullanıcılar, operatörün müşteri hizmetleri üzerinden itirazda bulunabiliyor.

Başvuruda hangi hizmetin ne zaman satın alındığının ve ücretin hangi gerekçeyle tahsil edildiğinin açıklanması istenebiliyor.

Sorunun çözülmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvuru yolları değerlendirilebiliyor.