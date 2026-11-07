The New York Times'ın haberine göre, Çin istihbaratının Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı hedef alan bir casusluk faaliyeti yürüttüğü ve Huang'ın Çin ajanı olduğu öne sürülen bir kadınla ilişki yaşadığı iddia edildi. Çip ihracatı ve lobi faaliyetlerine ilişkin iddiaların ardından Huang'ın ABD Kongresi'nde ifade vermesi talep edildi.

The New York Times'ın yayımladığı habere göre Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı (MSS), ABD ordusunun da kullandığı yapay zekâ teknolojilerinin eğitim ve işlem süreçlerinde önemli rol oynayan Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ı hedef alan bir casusluk faaliyeti yürüttü.

Haberde, Singapur merkezli Megaspeed şirketinde en az 2023 yılına kadar yönetici direktör olarak görev yaptığı belirtilen ve "Alice Huang" veya "Huang Le" isimlerini kullanan bir kadının, Jensen Huang ile uzun süreli bir ilişki kurduğu öne sürüldü.

Çin tarafından özel olarak görevlendirildiği iddia edilen kadının, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkisi bulunan milyarder Jensen Huang ile yıllarca birlikte olduğu belirtildi. Bu süreçte Huang'dan hangi bilgilerin elde edildiği ise henüz bilinmiyor.

Haberde ayrıca Çinli yetkililerin, "Huang Le" ismini kullanan kadına Nvidia'nın gelişmiş grafik işlemcilerinin Çin'e sevk edilmesi için Jensen Huang'ın lobi faaliyetinde bulunmasını sağlama görevi verdiği iddia edildi.

İKİ İSİM ARASINDAKİ TEMASLAR 2024'E KADAR UZANIYOR

Habere göre, aralarında herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan iki Huang arasındaki temasların, birlikte fotoğraflandıkları en az 2024 yılına kadar uzandığı bildirildi.

Alice Huang'ın en az bir yıldır ABD istihbaratının takibinde olduğu öne sürüldü. Megaspeed'in, askeri elektronik alanında faaliyet gösteren Çin Elektronik Teknoloji Grubu'nun siber güvenlik iştirakine yaptığı yatırım nedeniyle Çin ordusuyla bağlantılı olduğu belirtildi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden birinin de söz konusu dönemde doğrudan Çin istihbaratı için çalıştığı iddia edildi.

Megaspeed'in, Tayvan merkezli donanım üreticisi Gigabyte'ın yöneticileriyle de temas kurduğu aktarıldı. Şirketin Güneydoğu Asya'da Nvidia çipleriyle veri merkezleri kurduğu ve bu merkezlerin kapasitesini Alibaba'ya kiralayarak ABD'nin ihracat kısıtlamalarını sınırlı ölçüde aşmaya çalıştığı öne sürüldü.

Bu girişimin ne ölçüde başarılı olduğu ise netlik kazanmadı.

Haberde, Jensen Huang'ın 2025 yılında Donald Trump nezdinde girişimde bulunarak Nvidia'nın en güçlü ikinci çipinin Çin'e sınırlı miktarda satışına izin alınmasını sağladığı belirtildi. Ancak şirketin en güçlü çip serisi Blackwell'in Çin'e ihracatı için yürütülen girişimlerin Trump tarafından onaylanmadığı aktarıldı.

Huang, mayıs ayında yaptığı açıklamada Blackwell ve halefi Rubin'in Çin'e ihraç edilmemesi gerektiğini ifade etmişti.

JENSEN HUANG KONGRE'DE İFADE VERECEK

ABD istihbarat kurumlarının geçen yıl iki Huang arasındaki ilişki hakkında Donald Trump'ı bilgilendirdiği, ancak Trump'ın "bu konuda herhangi bir şey yapmamayı tercih ettiği" öne sürüldü.

Jensen Huang'ın, Alice Huang'ın Çin adına çalışan bir ajan olduğunu ne zaman öğrendiği ise bilinmiyor. İddiaların gündeme gelmesinin ardından Huang'ın konu hakkında ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin, 18 Kasım'da düzenlenecek kapalı oturumda Jensen Huang'dan iddialara ilişkin bilgi vermesini talep ettiği aktarıldı.

Nvidia Sözcüsü John Rizzo ise konuya ilişkin açıklamasında, şirketin müşterileriyle gizli bilgi paylaşmadığını ve müşterilerin kendilerinden lobi faaliyeti talep etmediğini söyledi.

Rizzo, Çin hükümetinin "Huawei dahil olmak üzere kendi yerli alternatiflerini sürekli desteklediğini ve veri merkezi ürünlerimizin ithalatını katı bir şekilde kısıtladığını" belirtti. İki Huang arasındaki etkileşimin "olağan dışı olmadığını" savunan Rizzo, şirketin üst düzey yöneticisinin her yıl binlerce yöneticiyle görüştüğünü vurguladı.

Çin Büyükelçiliği Sözcüsü ise haberde yer alan iddiaları "asılsız" ve "Çin'e yönelik karalamadan ibaret" sözleriyle reddetti. Alice Huang, CIA ve Beyaz Saray'dan ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.