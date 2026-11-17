Çin merkezli teknoloji markası Honor, Türkiye'deki akıllı telefon üretim faaliyetlerini başlattı. Salcomp ortaklığıyla İstanbul Avcılar'daki tesiste Honor X7d 4G modelinin seri üretimine geçen şirket, ilk aşamada 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi ve 100 kişilik istihdam oluşturdu. Marka, 2026'nın son üç ayında 50 bin cihaz üretmeyi, 2027 yılında ise yıllık üretim kapasitesini 300 bin telefona yükselterek ürün gamına yeni modeller eklemeyi hedefliyor.

Çinli teknoloji devi Honor, Türkiye'deki üretim yatırımlarına bir yenisini ekleyerek yerli akıllı telefon üretimine başladı. Salcomp ile iş birliği yapan şirket, İstanbul Avcılar'daki üretim tesisinde ilk yerli modeli Honor X7d 4G'nin seri üretimine geçti. İlk etapta 10 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren marka, tesiste 100 kişiye istihdam sağladı.

Honor, 2026 yılının son çeyreğinde 50 bin akıllı telefon üretmeyi hedeflerken, önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

2027 YILINDA 300 BİN TELEFON ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre Honor, Türkiye'deki üretim kapasitesini kademeli olarak artırmayı hedefliyor. Şirketin planları arasında 2027 yılında yıllık üretim kapasitesini 300 bin adede çıkarmak yer alıyor.

Honor, gelecek yılın başından itibaren Honor X7d 4G modelinin yanı sıra farklı akıllı telefon modellerinin de Türkiye'de üretimine başlamayı planlıyor.

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN STRATEJİK BİR PAZAR"

Honor Türkiye Genel Müdürü Zhu Wentong (Mike), Türkiye'deki yatırımın şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye'deki faaliyetlerinin yalnızca finansal bir yatırımdan ibaret olmadığını vurgulayan Wentong, yerel pazarda kalıcı olmayı ve iş ortaklarıyla birlikte büyümeyi amaçladıklarını ifade etti.

Wentong, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye; güçlü tüketici talebi, sağlam sanayi altyapısı ve nitelikli iş gücüyle bizim için stratejik bir pazar. İlk adımı dünyada en çok tercih edilen serimiz X ile atıyoruz. Hedefimiz, yenilikçi ürünleri daha hızlı ve erişilebilir şekilde sunmak."

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN HONOR X7D 4G'NİN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Honor'un Türkiye'de seri üretimine başladığı ilk model olan X7d 4G, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip cihaz, 35 W hızlı şarj desteği sunuyor.

SGS tarafından 5 yıldızlı Premium Performans sertifikasına layık görülen telefon, 2 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklılık testlerinden geçirildi. Ayrıca IP65 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı koruma sağlıyor.

108 MP KAMERA VE 120 HZ EKRANLA GELİYOR

6,77 inç büyüklüğünde ekrana sahip Honor X7d 4G, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Telefonun arka bölümünde ise 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor.

Cihazda fotoğraf düzenleme deneyimini geliştiren yapay zekâ destekli AI Silgi, AI Genişletme ve Gözleri Aç gibi özellikler de yer alıyor.

RAM VE DEPOLAMA SEÇENEKLERİ DE BELLİ OLDU

Siyah ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulması beklenen Honor X7d 4G'nin iki farklı donanım seçeneği bulunacak. Modelin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonunun yanı sıra 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonu da tüketicilerle buluşacak.

Honor'un Türkiye'deki üretim hamlesinin, önümüzdeki dönemde yeni modellerin de yerli üretim kapsamına alınmasıyla genişlemesi bekleniyor.