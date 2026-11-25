Teknoloji devi Microsoft CEO’su Satya Nadella, yaklaşık 60 bin çalışana sunulan gönüllü ayrılık programının çalışanların kendi geleceklerine karar verebilmeleri amacıyla hayata geçirildiğini belirtti. Yapay zekânın çalışma biçimlerini dönüştürdüğünü vurgulayan şirket, program kapsamında kaç kişinin ayrılmasının beklendiğini açıklamadı.

Teknoloji devi Microsoft, ekim ayında ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve Hindistan’daki belirli ekiplerde görev yapan, 70. seviye ve altındaki uygun çalışanlara yönelik gönüllü işten ayrılma programını başlattı.

MICROSOFT'TAN ÇALIŞANLARA GÖNÜLLÜ AYRILIK TEKLİFİ

Microsoft İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Amy Coleman, 26 Ekim'de yaptığı duyuruda programın çalışanlara mali destek ve kariyer planlama kaynaklarından yararlanarak şirketten ayrılma fırsatı sunduğunu açıkladı.

Coleman, uygulamanın yılın başlarında başlatılan Gönüllü Emeklilik Programı'ndan elde edilen deneyimler doğrultusunda hazırlandığını belirtti. Bununla birlikte programın bütün çalışanları kapsamadığını, hangi ekiplerin uygulamaya dahil edileceğine ilgili birimlerin karar verdiğini aktardı. Programın yeni bir uygulama olduğunu vurgulayan Coleman, elde edilecek sonuçların değerlendirilerek sonraki süreçler için yol gösterici olacağını ifade etti.

Microsoft, gönüllü ayrılık teklifinden kaç çalışanın yararlanmasını beklediğine ilişkin ise herhangi bir tahmin paylaşmadı.

YAPAY ZEKA ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella, New York Times tarafından düzenlenen DealBook Zirvesi'nde çarşamba günü yaptığı açıklamada, gönüllü ayrılık uygulamasının çalışanların kendi gelecekleri hakkında karar vermelerine imkân tanımayı hedeflediğini söyledi.

Yapay zekanın iş dünyasında yarattığı değişime değinen Nadella, çalışma biçimlerinde yeni bir döneme geçildiğini belirtti. Bu dönüşümü, çalışanların işleri doğrudan kendilerinin yapmasından, işlerin büyük bölümünü gerçekleştiren yapay zeka sistemlerini yönlendirmeye geçiş olarak tanımladı.

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ORTADAN KALKACAK MI?

Yazılım mühendisliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Nadella, mesleğin tamamen ortadan kalkacağı yönündeki görüşe karşı çıktı. Yazılım mühendisliğinin gelişimini sürdüreceğini belirten Nadella, buna karşın mühendislerin sorumluluklarının ve ekiplerin çalışma yöntemlerinin değiştiğini ifade etti.

Nadella, yapay zeka ajanlarını yönlendirme ve yönetme yaklaşımının yalnızca yazılım alanıyla sınırlı kalmayacağını, zamanla diğer meslek gruplarında da yaygınlaşacağını dile getirdi. Açıklamalar, Microsoft'un yapay zeka teknolojilerine odaklanan dönüşüm sürecinin çalışma hayatındaki olası etkilerini yeniden gündeme taşıdı.