Tek çıkar yol yabancı hakem

Çok değil, 1.5 ay önce bir deprem felaketi yaşadık. O felaketin yaralarını sarmak için el ele, gönül görüle veren kulüplerimiz yine başladı didişmeye…

Konyaspor-Galatasaray maçında yapılan hakem hatalarını, Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasındaki hatalar takip etti. Bir de ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın çekilmeden sonraki maçlarında rakiplerinin hükmen galip ilan edilmesine itirazlar var ki, orası apayrı bir konu.

Ligin boyu kısaldıkça tartışmalar da atışmalar da artacak. Kimse kendi takımının sahada nasıl oynadığına bakmayıp rakiplerin maçlarında cımbızla hata arayacak. Her maçın ardından karşılıklı demeç savaşları yaşanacak.

Peki, şu yaşananların ışığında soruyorum; Türkiye’de şampiyon olmak için iyi bir teknik adama, iyi bir kadroya sahip olmanız, iyi bir futbol oynamanız yeterli mi? Yoksa, lobi gücü aramak, sürekli hakemleri gündeme getirip tehdit savurmak, mağduru oynamak mı gerekiyor şampiyonluk için…

TFF yönetimleri, MHK yönetimleri sürekli değişiyor ama her sezon aynı senaryolar, aynı kurgular, aynı kavgalar yaşanıyor. Zaten mevcut TFF de MHK de işin ucunu kaçırmış durumda… Darmadağın oldular. Bu ortamdan nasıl çıkacaklarını onlar da bilmiyor. VAR geldi, teknolojik destekle hatalar en aza iner derken, VAR o kadar kötü kullanıldı ki, tartışmalar kavgaya döndü… Herkes, her kararın ardında art niyet arar oldu. Ve düşünün, ligin son maçı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Eğer şampiyonluk o maça kalırsa yaşanacakları düşünmek bile istemiyorum.

Teklifim şu: Sahada ve VAR’da görevli mevcut hakemlere kimsenin güveni yok. En azından şampiyonluk yarışındaki takımların bundan sonraki maçlarında hem sahada hem VAR odasında FIFA kokartlı yabancı hakemler görev yapsın. Hadi, Suudi Arabistan’ı geçtim, Yunanistan yabancı hakem için UEFA’dan izin alabiliyorsa, biz neden almayalım. TFF’nin bu konuyu zorlaması gerekiyor.

Hakem ve VAR odası sorunu çözülmezse, şampiyon kim olursa olsun, bu sezon sonunda Türk futbolunda yaşanacak enkazdan kimse kurtulamaz.