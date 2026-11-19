Taylor Swift’in resmi internet mağazasında satışa sunduğu 50 dolarlık (yaklaşık 2 bin 521 TL) peluş kaya oyuncağı sosyal medyada gündem oldu. “Opalite” şarkısının klibindeki kaya figüründen esinlenerek hazırlanan ürünün fiyatını yüksek bulan hayranlar tepki gösterirken, koleksiyon ürünü kısa sürede yoğun ilgi gördü ve stokları tükendi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Taylor Swift, müzik videosunda kullandığı evcil kaya konseptini ticari ürüne dönüştürdü. Sanatçının resmi mağazasında satışa sunulan peluş kaya, 50 dolarlık (yaklaşık 2 bin 521 TL) fiyatıyla dikkat çekti. Ürünün kısa sürede tükenmesi ve fiyatı, hayranlar arasında tartışma başlattı.

Taylor Swift'in 2026 yılında yayımlanan 'Opalite' şarkısının müzik videosunda yer alan ve sanatçının arkadaşlık kurduğu kaya figürü, bu kez hayranların satın alabileceği bir koleksiyon ürününe dönüştü.

Swift'in resmi internet mağazasında 'Opalite Rock Plush' adıyla satışa çıkarılan ürün, gri renkli bir kaya görünümünde tasarlandı. Peluş ürünün üzerinde, klipteki kaya figürünü tamamlayan 'FRIENDS4EVER' yazılı boncuklu bir arkadaşlık bilekliği de bulunuyor.

50 DOLARLIK PELUŞ KAYA KISA SÜREDE TÜKENDİ

13 Kasım 2026'da satışa sunulan ürünün fiyatı 50 dolar olarak belirlendi. Yaklaşık 8 inç uzunluğunda ve 7 inç yüksekliğinde olan peluş kaya, özel tasarımlı bir kutuda satışa çıkarıldı.

Ürünün resmi mağazadaki satış sayfasında sipariş başına en fazla dört adet satın alınabileceği belirtildi. Ancak ürün, satışa sunulmasının ardından kısa süre içinde stokta bulunamaz hale geldi.

Resmi mağazanın güncel sayfasında da ürün için stok bulunmadığı görülüyor.

HAYRANLAR FİYATI TARTIŞIYOR

Taylor Swift'in yeni ürünü sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Bazı hayranlar, müzik videosundaki eğlenceli bir ayrıntının koleksiyon ürününe dönüştürülmesini ilgi çekici bulurken, bazıları ise basit bir kaya figürünün peluş oyuncak olarak 50 dolara satılmasını pahalı buldu.

İngiliz basınında da gündeme gelen ürünün fiyatı, Swift'in hayranlarına yönelik ticari ürünlerinin maliyetine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. İkinci el satış platformlarında ürün için daha yüksek fiyatlar talep edildiğine ilişkin haberler de yayımlandı.

RESMİ MAĞAZADA OPALITE KOLEKSİYONU GENİŞLİYOR

Taylor Swift'in resmi mağazasında yalnızca peluş kaya değil, 'Opalite' müzik videosundan esinlenen farklı ürünler de satışa sunuldu. Koleksiyonda kaktüs temalı peluş oyuncak, cam süs eşyaları, kolye ve çeşitli aksesuarlar bulunuyor.

Peluş kaya ile aynı koleksiyonda yer alan kaktüs peluşunun fiyatı da 50 dolar olarak listelendi. Bazı koleksiyon ürünleri ise stokta bulunmuyor.