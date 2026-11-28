Konaklama vergisinde yüzde 1’lik uygulamanın süresi uzatıldı. Yeni düzenlemeyle otel ve diğer konaklama tesislerinde geçerli olan indirimli vergi oranı, 2027 yılının sonuna kadar uygulanacak.

AA- Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, konaklama vergisi oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte, konaklama tesislerinde sunulan hizmetlerden alınan verginin yüzde 1 olarak uygulanmasına 31 Aralık 2027’ye kadar devam edilecek.

KONAKLAMA VERGİSİNDE YÜZDE 1 DÖNEMİ UZADI

Daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2026’ya kadar geçerli olmak üzere yüzde 1’e indirilmişti.

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararla, yüzde 1’lik vergi oranının uygulanma süresi 31 Aralık 2027 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı.

Düzenlemeyle Türkiye’de faaliyet gösteren turizm işletmelerinin küresel rekabet gücünün korunması ve sektörün 2027 yılında da desteklenmesi hedefleniyor.