Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, fonların tasfiye sürecinde bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme yapıldığını bildirdi. Tasfiye sürecindeki fon sayısının 131'den 38'e düştüğü açıklandı. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ise ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülüyor.
Başkanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre, sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.
38 FONUN TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın resmî X hesabından yapılan açıklamada, Fon Koordinasyon Kurulu’nun 8’inci toplantısının Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında işlemlerin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ile ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasına yönelik adımların ele alındığı belirtildi.
27 FONDA TASFİYE İŞLEMLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI
SPK’nin 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından kurulan fonlara ilişkin son durum da açıklandı.
Toplam 31 fondan 27’sinin tasfiye işlemlerinin 23 Ekim 2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Bu kapsamda 26 bin 152 hesaba toplam 27,2 milyar TL ödeme yapıldı. Aynı grupta yer alan 4 fonun tasfiye işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.
TASFİYE SÜRECİNDEKİ FON SAYISI 38’E GERİLEDİ
İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, süreç boyunca tasfiye kapsamındaki fon sayısı 131’den 38’e düştü. Bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan hesaplara yönelik iadelerin sürdüğü belirtilirken, tasfiye işlemlerinin ilgili kurumların koordinasyonunda devam ettiği ifade edildi.
İLK ARA ÖDEMELERİN 30 EKİM’DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Açıklamada, TBMM’de kabul edilen 7596 sayılı Kanun’un 27 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Kanun kapsamında SPK’nin 27 Ekim 2026 tarihli kararıyla tasfiye ve ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esasların da belirlendiği kaydedildi.
Olağanüstü tasfiye kapsamında bulunan fonlara ilişkin ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlamasının öngörüldüğü belirtildi.
MASAK’IN YURT DIŞI BAĞLANTILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Fon soruşturmalarına ilişkin çalışmaların da devam ettiği aktarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK); soruşturmaya konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler, şüpheli işlemler ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.
Ayrıca benzer sorunların yeniden yaşanmaması amacıyla yapısal düzenlemeleri içeren bir kanun teklifi taslağı üzerinde teknik hazırlıkların hızlandırılacağı açıklandı. Sektör paydaşlarıyla yapılacak istişarelerin ardından olgunlaştırılacak taslağın TBMM’nin değerlendirmesine sunulması planlanıyor.
Sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklarımızın ilgili kurum ve kuruluşları katılmıştır. Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararlarına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27.10.2026 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 7596 sayılı Kanun kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulunun 27.10.2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı ile tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar da belirlenmiştir. SPK’nın 15.10.2026 tarihli Kararı ile tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.’nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemleri ile ilgili olarak; 31 fonun 27’sinin tasfiye işlemleri 23.10.2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kapsamda, toplam 26.152 adet hesaba 27,2 milyar TL ödenmiştir. Söz konusu grubun kalan 4 fonunun tasfiyesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Böylece, başından bu yana; tasfiye sürecinde olan fonların sayısı 131’den 38’e düşmüş, 71.899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapılmıştır. TMSF nezdinde oluşturulan hesaplara iadeler devam etmektedir. MASAK, fon soruşturmasına konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler ve gerçekleştirilen şüpheli işlemlerin ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. TBMM’de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve ilgili SPK usul ve esas Kararı ile süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamında bulunan fonlarla ilgili olarak, ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülmektedir. Diğer yandan, bir daha benzer sorunların yaşanmaması adına yapısal adımları içerecek Kanun Teklif taslağı konusunda teknik hazırlıklar hızlandırılacaktır. Sektör paydaşları ile istişare edilerek olgunlaştırılacak taslak, Meclisimizin takdirine sunulacaktır.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 28, 2026