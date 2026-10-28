Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, fon tasfiyelerinde bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar liralık ayni ve nakdi ödeme yapıldığını açıkladı. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, fonların tasfiye sürecinde bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme yapıldığını bildirdi. Tasfiye sürecindeki fon sayısının 131'den 38'e düştüğü açıklandı. Olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ise ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülüyor.

Başkanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamaya göre, sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

38 FONUN TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın resmî X hesabından yapılan açıklamada, Fon Koordinasyon Kurulu’nun 8’inci toplantısının Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında işlemlerin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ile ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasına yönelik adımların ele alındığı belirtildi.

27 FONDA TASFİYE İŞLEMLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

SPK’nin 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. tarafından kurulan fonlara ilişkin son durum da açıklandı.

Toplam 31 fondan 27’sinin tasfiye işlemlerinin 23 Ekim 2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi. Bu kapsamda 26 bin 152 hesaba toplam 27,2 milyar TL ödeme yapıldı. Aynı grupta yer alan 4 fonun tasfiye işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

TASFİYE SÜRECİNDEKİ FON SAYISI 38’E GERİLEDİ

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre, süreç boyunca tasfiye kapsamındaki fon sayısı 131’den 38’e düştü. Bugüne kadar 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi gerçekleştirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) nezdinde oluşturulan hesaplara yönelik iadelerin sürdüğü belirtilirken, tasfiye işlemlerinin ilgili kurumların koordinasyonunda devam ettiği ifade edildi.

İLK ARA ÖDEMELERİN 30 EKİM’DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Açıklamada, TBMM’de kabul edilen 7596 sayılı Kanun’un 27 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi. Kanun kapsamında SPK’nin 27 Ekim 2026 tarihli kararıyla tasfiye ve ödeme işlemlerine ilişkin usul ve esasların da belirlendiği kaydedildi.

Olağanüstü tasfiye kapsamında bulunan fonlara ilişkin ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

MASAK’IN YURT DIŞI BAĞLANTILI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Fon soruşturmalarına ilişkin çalışmaların da devam ettiği aktarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK); soruşturmaya konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler, şüpheli işlemler ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

Ayrıca benzer sorunların yeniden yaşanmaması amacıyla yapısal düzenlemeleri içeren bir kanun teklifi taslağı üzerinde teknik hazırlıkların hızlandırılacağı açıklandı. Sektör paydaşlarıyla yapılacak istişarelerin ardından olgunlaştırılacak taslağın TBMM’nin değerlendirmesine sunulması planlanıyor.