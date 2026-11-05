İspanya'da geliştirilen yapay zeka destekli tarım robotu Dragonbot, dalındaki meyvenin olgunlaşıp olgunlaşmadığını anlayarak hasat yapıyor. Çiftçilerin iş yükünü azaltmak için tasarlanan robot, denemelerde olgun ejder meyvelerinin yüzde 75'inden fazlasını başarıyla topladı.

İspanya'daki Valencia Politeknik Üniversitesi araştırmacıları, tarımda insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltmayı hedefleyen yeni bir robot geliştirdi. Dragonbot adı verilen otonom sistem, özellikle hassas yapısı nedeniyle elle toplanması gereken pitaya, diğer adıyla ejder meyvesinin hasadında kullanılıyor.

Üniversitenin Tarımsal Robotik Laboratuvarı ile Otomasyon ve Endüstriyel Bilişim Enstitüsü tarafından geliştirilen robot, meyveleri tek tek inceleyerek yalnızca olgunlaşmış ve hasada hazır olanları topluyor.

MEYVEYİ ZEDELEMEDEN TOPLUYOR

Dört tekerlekten çekişli Dragonbot, engebeli tarım arazilerinde hareket edebiliyor. Robotik kolunda bulunan yumuşak tutucular meyveyi nazikçe kavrarken titreşimli bıçaklar ve pnömatik makaslar kesme işlemini gerçekleştiriyor.

Laboratuvar Direktörü Francisco Rovira, Dragonbot'un ejder meyvesi hasadı için özel olarak tasarlanan dünyadaki ilk robotik sistem olduğunu açıkladı.

TARLA TESTLERİNDE BAŞARILI SONUÇ

Gerçek tarım arazilerinde gerçekleştirilen denemelerde robot, olgun meyvelerin yüzde 75'inden fazlasını toplamayı başardı. Hasat sırasında meyvelerde oluşan zedelenme oranı ise yüzde 12'nin altında kaldı.

Proje Koordinatörü Coral Ortiz, geliştirilen teknolojinin ilerleyen dönemde diğer hassas meyvelerin hasadında da kullanılabileceğini belirtti.

ÇİFTÇİLERİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTMASI HEDEFLENİYOR

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Valencia Hükümeti tarafından desteklenen proje, hasatta insan gücüne duyulan ihtiyacın ve ürün kayıplarının azaltılmasını amaçlıyor.

Dragonbot'un geliştirilmesiyle özellikle hasat dönemlerinde çiftçilerin iş yükünün hafifletilmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması hedefleniyor.