Sigara ve alkollü içeceklere yeni zam beklentisi gündeme geldi. TBYD Başkanı Erol Dündar, sigaraya 5 ila 10 TL, alkollü içeceklere ise yüzde 10 ila 15 arasında zam öngörüldüğünü belirterek zam oranlarının 1 Aralık'ta netleşeceğini açıkladı.

Milyonlarca sigara ve alkol tüketicisini ilgilendiren yeni zam beklentisinde gözler 1 Aralık'a çevrildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Elips Haber'e yaptığı özel açıklamada sigara ve alkollü içecek fiyatlarında yeni artış beklendiğini duyurdu. Dündar, sigara paketlerine 5 ila 10 TL arasında, alkollü içeceklere ise yüzde 10 ila 15 oranında zam yapılmasının beklendiğini ifade etti.

SİGARAYA 10 TL'YE KADAR ZAM BEKLENİYOR

Sigara fiyatlarında yeni bir artış gündemde. TBYD Başkanı Erol Dündar, yaptığı açıklamada sigara gruplarında paket başına 5 ila 10 TL arasında fiyat artışı beklediklerini söyledi.

Beklenen artışın gerçekleşmesi halinde sigara fiyatları yeniden değişecek. Zam miktarının markalara ve üretici gruplarına göre farklılık göstermesi beklenirken, yeni fiyat tarifelerinin 1 Aralık'ta netleşeceği belirtildi.

ALKOLLÜ İÇECEKLERE YÜZDE 15'E KADAR ZAM BEKLENTİSİ

Alkollü içki fiyatlarında da yeni bir artış beklentisi bulunuyor. Erol Dündar, alkollü içecek gruplarında yüzde 10 ila 15 arasında zam öngördüklerini açıkladı.

Beklenen artışın uygulanması halinde bira, rakı, viski, votka ve diğer alkollü içeceklerin fiyatlarında değişiklik yaşanabilecek. Yeni tarifelerin açıklanmasıyla birlikte tüketicilerin ödeyeceği tutarlar da belli olacak.

SİGARAYA EN SON NE ZAMAN ZAM GELDİ?

2026 yılında sigara fiyatlarında farklı dönemlerde güncellemeler yapıldı. Yılın ilk aylarında başlayan fiyat artışları, yaz aylarında da devam etti.

Ağustos ayında sigara piyasasında yeni bir zam dalgası yaşandı. 5 Ağustos'ta JTI grubunda başlayan fiyat artışlarını, 6 Ağustos'ta Philip Morris, 7 Ağustos'ta BAT ve 10 Ağustos'ta Imperial Tobacco gruplarındaki güncellemeler izledi. Gruplara ve markalara göre değişmekle birlikte bazı sigaraların paket fiyatlarına 10 TL'ye varan zamlar yansıtıldı.

Ağustos ayındaki artışların ardından kasım ayında da sigara fiyatları gündemdeki yerini korudu. Markalara göre değişen fiyatlarla birlikte piyasadaki sigaraların önemli bir bölümünde paket fiyatları 110 TL ile 140 TL aralığına ulaştı.

Öte yandan, 3 Temmuz 2026'da sigaraların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında düzenlemeye gidildi. Temmuz-aralık dönemi için otomatik ÜFE kaynaklı ÖTV güncellemesi uygulanmaması kararlaştırıldı. Ancak bu düzenleme, üretici firmaların maliyet ve ticari kararları doğrultusunda fiyat değişikliği yapmasına engel olmadı.

ALKOLLÜ İÇECEKLERE EN SON NE ZAMAN ZAM GELDİ?

Alkollü içecek fiyatlarında da 2026 yılı boyunca farklı tarihlerde artışlar yaşandı. Yılın ilk günlerinde Anadolu Efes ürünlerinde fiyat güncellemeleri yapılırken, 8 Ocak'ta Tuborg ve Mey Diageo gruplarında yeni tarifeler uygulanmaya başladı.

Yılın ilerleyen aylarında da fiyat değişiklikleri devam etti. Temmuz ayında bira gruplarında, sonraki aylarda ise bazı rakı ve viski ürünlerinde yeni fiyat listeleri yayımlandı.

12 Ekim 2026'da Anadolu Efes, Mey Diageo, Pernod Ricard ve Brown-Forman ürünlerinde fiyat güncellemeleri yapıldı. Kasım ayında da bazı alkollü içecek markalarının fiyat listeleri değişti. Özellikle 5 Kasım tarihli yeni fiyat listeleri piyasadaki güncel fiyatlara yansıdı.

Alkollü içeceklerde fiyat artışlarının üretici firmalara ve ürün gruplarına göre farklı tarihlerde gerçekleşmesi nedeniyle tüm markalar için geçerli tek bir son zam tarihinden söz etmek mümkün değil.

GÖZLER 1 ARALIK'TA

Sigara ve alkollü içecek tüketicileri 1 Aralık'ta netleşmesi beklenen yeni fiyat tarifelerine odaklandı. TBYD Başkanı Erol Dündar'ın açıklamasına göre sigaraya paket başına 5 ila 10 TL, alkollü içeceklere ise yüzde 10 ila 15 arasında zam yapılması bekleniyor.

Beklenen zam oranlarının netleşmesi ve yeni fiyat listelerinin açıklanmasıyla birlikte sigara ve alkollü içeceklerin satış fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikler de belli olacak.