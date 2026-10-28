Türkiye’de kimlik ve diploma belgelerini tek bir dijital cüzdanda birleştirecek yeni sistem için hazırlıklar gündemde. 2027 yılında prototipin geliştirilmesi ve pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilmesi planlanırken, sistemin tüm vatandaşların kullanımına ne zaman sunulacağı henüz netleşmedi.

AA- Türkiye’de kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesine yönelik yeni bir adım atılması planlanıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer aldığı belirtilen hedefler kapsamında, temel kimlik ve diploma belgelerini bir araya getirecek ulusal dijital kimlik cüzdanının geliştirilmesi öngörülüyor. İlk aşamada kamu çalışanlarını kapsaması planlanan sistemin, pilot uygulamayla test edilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL KİMLİK CÜZDANININ İLK ÖRNEĞİ HAZIRLANACAK

Çalışma kapsamında kimlik ve diploma gibi temel belgeleri dijital ortamda bir araya getirecek cüzdanın ilk örneğinin hazırlanması planlanıyor. İlk aşamada kamu çalışanlarını kapsaması hedeflenen prototipin, pilot olarak belirlenecek bir yükseköğretim kurumunda test edilmesi öngörülüyor.

Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda yürütülmesi planlanan çalışmada İçişleri Bakanlığı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları iş birliği yapacak.

E-DEVLET HİZMETLERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLECEK

Dijitalleşme hedefleri doğrultusunda e-Devlet Kapısı’nın da geliştirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamalarıyla entegre hizmetlerin yaygınlaştırılması, belediye hizmetlerinin ise standartlaştırılması hedefleniyor.

Paylaşılan verilere göre, Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet Kapısı üzerinden merkezi kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler ve özel kuruluşlar dahil toplam 1.130 kurum ve kuruluşun 9 bin 436 hizmeti sunuluyor.

2027 İÇİN 71 MİLYON KULLANICI HEDEFİ

2027 yılına yönelik hedefler kapsamında e-Devlet Kapısı’nın kayıtlı kullanıcı sayısının 71 milyona çıkarılması planlanıyor. Ayrıca sunulan hizmet sayısının 10 bine, mobil hizmet sayısının ise 7 bin 500’e ulaştırılması amaçlanıyor.

DİJİTAL KİMLİK SİSTEMİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Ulusal dijital kimlik cüzdanına ilişkin çalışma henüz prototip geliştirme ve pilot uygulama aşamasına yönelik planlama kapsamında bulunuyor. Bu nedenle sistemin tüm vatandaşların kullanımına ne zaman açılacağına ilişkin kesin bir tarih açıklanmış değil. Uygulamanın kapsamı ve yaygınlaştırılma takviminin, çalışmaların ilerleyişine göre netleşmesi bekleniyor.