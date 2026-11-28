İstanbul Valiliği ve AKOM, pazar gününden itibaren kenti etkisi altına alacak soğuk hava dalgasına karşı uyardı. 16-18 derece olan sıcaklıkların 3 dereceye kadar düşmesi beklenirken, hafta boyunca kuvvetli rüzgar, fırtına, yağış ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak.

AA- İstanbul, 29 Kasım Pazar gününden itibaren soğuk havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte kentte hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak. Hafta boyunca etkisini sürdürmesi beklenen soğuk hava nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, buzlanma ve don riski yaşanacak.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kentte beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin vatandaşları uyardı.

Valiliğin açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, ilimizin 29 Kasım 2026 Pazar günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği ve hafta boyunca soğuk havanın etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Valilik açıklamasında, İstanbul genelinde yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurun etkili olabileceği belirtildi.

Rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer ise saatte 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 4 GÜNLÜK SICAKLIK TAHMİNİ

Valilik tarafından paylaşılan 29 Kasım-2 Aralık tarihleri arasındaki tahminlere göre, İstanbul'da sıcaklıklar pazar gününden itibaren belirgin şekilde düşecek.

Beklenen hissedilen sıcaklık değerleri şöyle:

-29 Kasım Pazar: 9-10 derece

-30 Kasım Pazartesi: 4-5 derece

-1 Aralık Salı: 3-6 derece

-2 Aralık Çarşamba: 3-5 derece

Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle kentin yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği belirtilirken, Valilik vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

AKOM'DAN DA İSTANBUL İÇİN SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen soğuk hava dalgasına ilişkin uyarıda bulundu.

AKOM'un açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakını cumartesi gece saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

Halihazırda 16-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının, 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA 7-10 GÜN ETKİLİ OLACAK

AKOM değerlendirmesinde, soğuk hava sisteminin bölgede 7-10 gün boyunca etkisini sürdürmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bu süreçte rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman ise fırtına şiddetinde esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 40 ila 75 kilometreye ulaşabileceği, İstanbul genelinde sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışların görülebileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar, ani sıcaklık düşüşü, yağış, buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.