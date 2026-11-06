Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aktif iş gücü programları kapsamında belirli alanlarda eğitim alan katılımcılar ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarına ödenen cep harçlığının yüzde 50'ye kadar artırılacağını açıkladı. Artış 2027 yılından itibaren uygulanacak.

DHA- Mardin'de düzenlenen “Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı”na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlere yönelik yeni destek paketini duyurdu. İklim değişikliği, dijitalleşme ve yapay zekânın iş gücü piyasalarında önemli değişimlere yol açtığını belirten Işıkhan, 2027 yılından itibaren belirli alanlarda eğitim alan katılımcılar ile kendi meslek alanlarında istihdam edilen meslek lisesi mezunlarının cep harçlıklarının yüzde 50'ye kadar artırılacağını açıkladı.

Toplantıda Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'nı da tanıtan Bakan Işıkhan, teknolojik ve çevresel dönüşüm sürecinde nitelikli iş gücünün önemine dikkat çekti.

GENÇLERİN CEP HARÇLIĞI YÜZDE 50'YE KADAR ARTIRILIYOR

Geleceğin mesleklerine yönelik eğitimleri ve nitelikli iş gücünü desteklemeyi amaçladıklarını belirten Bakan Işıkhan, 2027 yılında hayata geçirilecek yeni uygulamanın ayrıntılarını paylaştı.

Daha önce mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının işbaşı eğitim programlarına katılımlarında cep harçlığının yüzde 30 artırıldığını hatırlatan Işıkhan, yeni düzenlemeyle desteğin kapsamının genişletileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının iş başı eğitim programlarına katılımında cep harçlığını yüzde 30 arttırmıştık. 2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz. Böylece hem gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerini hem de geleceğin iş alanlarına daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarına destek olacağız."

"ASIL MESELE İNSANIN BU DÖNÜŞÜMDE NEREDE DURACAĞIDIR"

Dünyanın en kapsamlı dönüşüm süreçlerinden birinden geçtiğini ifade eden Bakan Işıkhan, teknolojik gelişmelerin yanı sıra insan kaynağının geleceğe hazırlanmasının da büyük önem taşıdığını altını çizdi.

Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'nin temel hedeflerine değinen Işıkhan, planın çalışanların geleceğini güvence altına almayı, gençleri yeni mesleklere hazırlamayı ve işletmelerin dönüşüm sürecine uyum sağlamasını desteklemeyi amaçladığını belirtti.