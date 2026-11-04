Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenleme için gözler bütçe görüşmelerinin tamamlanmasına çevrildi. AKP kulislerinden yansıyan bilgilere göre, yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsaması beklenen düzenlemede 10 bin ve 15 bin liralık seyyanen zam seçenekleri değerlendiriliyor.

Emekli maaşlarına Ocak 2027'den itibaren yapılması planlanan ilave artış için 10 bin ve 15 bin liralık seyyanen zam seçenekleri üzerinde çalışılıyor. Henüz kesinleşmiş bir zam tutarı bulunmazken, düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından TBMM'ye sunulması hedefleniyor.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı NTV kulis bilgisine göre, AKP kurmaylarının değerlendirdiği seçenekler için etki analizleri hazırlanıyor. Hesaplamalarda 10 bin liralık seyyanen zammın Hazine'ye yıllık maliyetinin 2,16 trilyon lira, 15 bin liralık artışın ise 3,24 trilyon lira olacağı belirtiliyor.

MECLİS İÇİN BÜTÇE SONRASI PLANLANIYOR

AKP kaynakları, emekli maaşlarına yönelik düzenlemenin TBMM'deki bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gündeme alınmasının planlandığını aktardı. Görüşmelerin 27 Kasım'da sona ermesi bekleniyor. Yasa teklifinin bu tarihten sonra Meclis gündemine gelmesi, teklifin hazırlanmasıyla zam miktarı, ödeme kapsamı ve uygulama esaslarının netleşmesi öngörülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarının farkında olduklarını ve refah seviyelerini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Işıkhan, Ocak 2027'den itibaren geçerli olması hedeflenen düzenlemenin mevcut yasal maaş artışlarına ilave iyileştirmeler içereceğini bildirdi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılması ve TBMM'nin takdirine sunulması planlanıyor.

REFAH PAYI DA SEÇENEKLER ARASINDA

Emeklilere enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi de değerlendiriliyor. Yaz aylarından bu yana yürütülen çalışmalarda gelir tamamlayıcı aile destek sistemi üzerinde duruluyor. Bu kapsamda refah payı veya seyyanen zam seçenekleri ele alınıyor; hangi yöntemin uygulanacağı henüz netleşmiş değil.

AKP kurmaylarından aktarılan bilgilere göre, yıl sonunda emeklilere enflasyon farkı verilmesinin yanı sıra ilave bir iyileştirme yapılması da gündemde bulunuyor.

YAKLAŞIK 18 MİLYON EMEKLİYİ KAPSAMASI HEDEFLENİYOR

Haberde Türkiye'deki toplam emekli sayısının 18 milyona ulaştığı, en düşük emekli aylığı alanların sayısının ise 5 milyon 17 bin olduğu belirtiliyor. Kulis bilgisine göre düzenlemenin yalnızca en düşük aylığı alanlarla sınırlı kalmaması, yaklaşık 18 milyon emeklinin tamamını kapsaması hedefleniyor.

Çalışmalarda emeklilik sonrası çalışma durumu, 65 yaş üzerindeki çalışanlar ve çalışmayanlar ile prim gün sayısı gibi kriterler de değerlendiriliyor. Bu kriterlerin ilave ödemenin kapsamını veya hesaplanma yöntemini nasıl etkileyeceği henüz kesinleşmedi.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN SÖZLEŞME ARTIŞLARI

Bakan Işıkhan, 2026-2027 toplu sözleşmesi kapsamındaki maaş artışlarına ilişkin bilgileri de paylaştı. Buna göre 2027 yılında yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki toplu sözleşme artışları, oluşması halinde enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak.