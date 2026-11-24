Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini iki aşamalı bir değişim bekliyor. Küresel piyasalardaki gerilemenin etkisiyle perşembe günü benzin ve motorinde indirim ihtimali öne çıkarken, 1 Aralık'ta yapılması beklenen ÖTV artışıyla pompaya bu kez zam yansıması gündemde.

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorine yapılan indirimlerin ardından yeni bir indirim beklentisi gündeme geldi. Küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarındaki düşüşün sürmesi halinde perşembe günü her iki yakıt türünde de pompa fiyatlarının gerilemesi bekleniyor. Ancak indirim beklentisinin ardından bu kez Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kaynaklı zam gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 1 Aralık'tan itibaren benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılması bekleniyor.

ÖNCE İNDİRİM, ARDINDAN ÇİFTE ZAM BEKLENTİSİ

Küresel petrol piyasalarında kasım ayında yaşanan düşüş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,50 TL, benzinin litre fiyatına ise yaklaşık 2,90 TL indirim uygulandı. Böylece araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bir miktar rahatlama yaşadı.

24 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik bulunmuyor. Sektör kaynaklarından aktarılan değerlendirmelere göre, uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi halinde perşembe günü benzin ve motorinde yeni bir indirim yapılması bekleniyor.

Akaryakıta önce çifte indirim ardından zam! Benzin ve motorinin ton fiyatları geriliyor. Sektör kaynakları: ''Düşüş sürerse perşembe benzin ve motorine indirim bekleniyor." Yeni hafta ise zamla açılacak.1 Aralık'ta benzin 4,15 motorin 3,60 TL ÖTV artışına bağlı olarak zamlanacak. — Olcay aydilek (@olcay_aydilek) November 24, 2026

1 ARALIK'TA BENZİN VE MOTORİNE ÖTV ZAMMI BEKLENİYOR

İndirim beklentisinin ardından gözler 1 Aralık tarihine çevrildi. Gazeteci Olcay Aydilek'in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, 1 Aralık'tan itibaren geçerli olması beklenen ÖTV artışının akaryakıt fiyatlarına da yansıması öngörülüyor.

Beklenen artışın benzinin litre fiyatına 4,15 TL, motorinin litre fiyatına ise 3,60 TL zam olarak yansıması bekleniyor.

Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde araç sahipleri, geçtiğimiz hafta yapılan indirimlerin ardından yeniden yüksek akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıya kalacak. Zam tutarları ve yürürlük tarihiyle ilgili resmî açıklama yapılması halinde pompa fiyatları da dağıtım şirketlerine ve illere göre yeniden şekillenecek.

24 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni zam beklentisi gündemdeki yerini korurken, 24 Kasım 2026 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de geçerli olan benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 68,40 TL

Motorin: 88,90 TL

LPG: 50,70 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 68,20 TL

Motorin: 88,70 TL

LPG: 50,10 TL

ANKARA

Benzin: 69,40 TL

Motorin: 90,00 TL

LPG: 50,79 TL

İZMİR