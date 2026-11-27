2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son tarih 30 Kasım Pazartesi. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin bu tarihe kadar ödemelerini yapması gerekiyor. Süresinde ödenmeyen vergilere aylık yüzde 3,7 gecikme zammı uygulanacak.

Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son gün yaklaşıyor. Belediyelere yapılması gereken ödemeler için yasal süre 30 Kasım Pazartesi günü sona eriyor. Belirlenen tarihe kadar ödeme yapmayan mülk sahipleri gecikme zammıyla karşı karşıya kalacak.

GECİKME ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisinin ikinci taksitini son ödeme tarihine kadar yatırmayan mükelleflere gecikme zammı uygulanacak.

Verilen bilgilere göre, süresinde ödenmeyen vergi borçlarına aylık yüzde 3,7 oranında gecikme zammı yansıtılacak. Gecikmenin bir aydan kısa sürmesi durumunda ise tutar günlük olarak hesaplanarak borca eklenecek.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

Mükellefler emlak vergisi ödemelerini taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelerin veznelerinden yapabiliyor. Ayrıca belediyelerin resmî internet siteleri üzerinden veya bu hizmeti sunan belediyeler için e-Devlet aracılığıyla çevrim içi ödeme imkânı da bulunuyor.

Ödeme döneminde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla bazı belediyelerin 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri de veznelerini açık tutması bekleniyor. Hafta sonu ödeme yapmak isteyen vatandaşların belediyelerin çalışma saatlerini önceden kontrol etmesi gerekiyor.

Yetkililer ayrıca SMS yoluyla gönderilen sahte ödeme bağlantılarına ve belediyelerin internet sitelerini taklit eden sayfalara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

2026 YILINDA EMEKLİ OLANLAR EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN NE ZAMAN YARARLANACAK?

Emeklilik nedeniyle emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, emeklilik tarihine dikkat etmesi gerekiyor.

2026 yılı içerisinde emekli olan vatandaşlar, gerekli şartları taşısalar bile emlak vergisi muafiyetinden ancak 2027 yılından itibaren yararlanabilecek. Bu nedenle yeni emeklilerin 2026 yılına ait emlak vergisini ödemesi gerekiyor.

Emekli olduktan sonra ücretli veya kazanç getirici bir işte çalışmaya devam edenler ise çalıştıkları süre boyunca muafiyetten yararlanamıyor. Bu kişiler için muafiyet, çalışmanın sona erdiği yılı takip eden dönemde uygulanıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULUYOR?

Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip olan belirli gruplar, gerekli şartları sağlamaları halinde emlak vergisi ödemiyor.

Muafiyet kapsamındaki gruplar şöyle sıralanıyor:

-Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev kadınları ve işsizler-Yalnızca sosyal güvenlik kurumlarından emekli, dul veya yetim aylığı alanlar-Engelliler-Gaziler-Şehitlerin dul ve yetimleri

GELİR SINIRINA DİKKAT!

Muafiyetten yararlanmak isteyenlerin gelir şartını da karşılaması gerekiyor. Geliri olmayanlar ve emekli aylığı alanlar için 2025 yılında elde edilen mevduat faizi ve temettü gibi menkul sermaye iratlarının toplamının 330 bin lirayı aşmaması şartı aranıyor.

YAZLIK SAHİPLERİ VE KİRACILARIN VERGİ DURUMU

Yalnızca yılın belirli dönemlerinde tatil ve dinlenme amacıyla kullanılan yazlık ve yayla evleri, emlak vergisi muafiyeti kapsamında değerlendirilmiyor.

Buna karşılık, tek konutunu kiraya vererek başka bir evde kiracı olarak yaşayanlar, diğer muafiyet şartlarını da karşılamaları halinde vergiden muaf olabiliyor. Ancak sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar bu haktan yararlanamıyor.

2026 YILINDA EV ALANLAR NE ZAMAN VERGİ ÖDEYECEK?

2026 yılı içerisinde konut veya başka bir taşınmaz satın alan vatandaşların, satın aldıkları yıl için emlak vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Mevcut yılın emlak vergisi satıcı tarafından ödeniyor.

Yeni alıcının emlak vergisi mükellefiyeti ise 2027 yılında başlıyor. Ancak taşınmazı satın alanların yıl sonuna kadar ilgili belediyeye emlak vergisi bildirimi vermesi gerekiyor.

Buna göre yeni tapu sahiplerinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar belediyeye veya hizmet sunulması halinde e-Devlet üzerinden bildirimde bulunması şart.

Tapu tescilinin yılın son üç ayında gerçekleşmesi durumunda ise bildirim süresi, tescil tarihinden itibaren üç ay olarak uygulanıyor.

Bildirimin süresinde yapılmaması halinde ikinci derece usulsüzlük cezası uygulanabiliyor. Verginin geç tahakkuk etmesi durumunda ise vergi ziyaı cezası da gündeme geliyor. Her iki cezanın birlikte doğması halinde tutarı daha yüksek olan ceza uygulanıyor.