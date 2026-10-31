Konut kredisi borcunu tamamen ödeyen ev sahiplerinin tapudaki ipotek kaydını kontrol etmesi gerekiyor. Borç kapatılmış olsa bile ipotek şerhi kendiliğinden silinmeyebiliyor. Uzmanlar, tapuda mağduriyet yaşamamak için yapılması gereken işlemlere dikkat çekiyor.

Konut kredisi borcunu tamamen kapatan vatandaşların tapudaki ipotek kaydını da kontrol etmesi gerekiyor. Borcun ödenmesi ile ipoteğin tapudan terkin edilmesi ayrı aşamalar olabilir.

KREDİ BORCU BİTTİ DİYE TAPUYU UNUTMAYIN

Bankadan konut kredisi kullanan vatandaşlar borçlarını kapattığında taşınmaz üzerindeki ipotek işlemini de takip etmeli. Kayıtların güncel olması özellikle satış öncesinde önem taşıyor.

BANKA TERKİN İŞLEMİNİ BAŞLATABİLİR

Borcun kapatılmasının ardından bankayla iletişim kurularak ipotek terkin süreci öğrenilebilir. Bankanın gerekli belgeleri tapu sistemine iletmesiyle işlem tamamlanabilir.

EV SATILACAKSA ÖNCEDEN KONTROL EDİN

İpotek kaydı bulunan taşınmazların satışında ek işlemler gündeme gelebilir. Bu nedenle satış ilanı vermeden önce tapu kaydının incelenmesi yararlı olur.

WEB TAPU ÜZERİNDEN BİLGİ ALIN

Taşınmazın kayıtları dijital hizmetler üzerinden takip edilebilir. Vatandaşlar ipotek ve diğer kısıtlamaları inceleyerek gerekli başvuruları yapabilir.

DEKONTLARI SAKLAMAK ÖNEMLİ

Kredi kapatma belgeleri ve banka yazışmaları saklanmalı. Olası bir uyuşmazlıkta bu belgeler ödeme sürecinin kanıtlanmasına yardımcı olabilir.