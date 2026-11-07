Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıyı güvence altına almayı amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu uygulama tarihi 1 Aralık 2026 olarak değiştirildi. Evini satmayı veya yeni bir konut almayı planlayan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeyle tapu devri ve satış bedelinin aktarımı eş zamanlı yapılacak.

Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi için zorunluluk tarihi yeniden düzenlendi. 1 Aralık 2026 itibarıyla başlaması planlanan uygulama, evini, arsasını veya başka bir taşınmazını satacak kişilerle konut alıcılarını yakından ilgilendiriyor. Yeni sistemle satış bedeli ve tapu devri eş zamanlı tamamlanacak.

YENİ DÖNEM 1 ARALIK'TA BAŞLIYOR

Ev satın almak veya elindeki taşınmazı satmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren Güvenli Ödeme Sistemi'nde önemli bir takvim değişikliği yapıldı. Ticaret Bakanlığı, 28 Eylül 2026 tarihinde yaptığı açıklamada sistemin zorunlu uygulama başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendiğini duyurdu. Düzenlemenin temel amacı, taşınmaz satışlarında para ve tapu devrinin güvenli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.

Mevcut uygulamada alıcı ile satıcı arasında yüksek tutarlı para transferleri yapılırken çeşitli riskler ortaya çıkabiliyor. Alıcının satış bedelini göndermesine rağmen tapunun devredilmemesi veya satıcının taşınmazı devrettikten sonra parasını tahsil edememesi gibi sorunlar yaşanabiliyor. Güvenli Ödeme Sistemi, bu tür riskleri azaltmayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemeye göre taşınmaz satış bedelinin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da elektronik fon transferi yoluyla ödenmesi durumunda güvenli ödeme mekanizmasının kullanılması öngörülüyor. Böylece taşınmazın mülkiyet devri ile satış bedelinin aktarımının eş zamanlı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

EV ALACAKLARIN VE SATACAKLARIN BİLMESİ GEREKENLER

Ticaret Bakanlığı, sistemin sorunsuz çalışabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankalar arasındaki teknik altyapı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bankaların sisteme uyum sağlaması ve gerekli entegrasyonların tamamlanması uygulamanın önemli aşamalarını oluşturuyor.

Özellikle kısa süre içerisinde evini satmayı veya yeni bir konut almayı planlayan vatandaşların ödeme yöntemlerini önceden araştırması gerekiyor. İşlemlerin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntıların resmî uygulama duyurularından takip edilmesi önem taşıyor.

Yeni sistemle birlikte tapu satışlarında güvenliğin artırılması, kayıt dışı işlemlerin azaltılması ve alıcı ile satıcının aynı işlem içerisinde korunması amaçlanıyor. Vatandaşların 1 Aralık 2026 tarihinden önce güncel uygulama esaslarını öğrenmesi, tapu işlemleri sırasında beklenmedik sorunlarla karşılaşmalarını önleyebilir.