Konut ve arsa satışında tapu işlemleri sırasında yapılan hatalar hem alıcıları hem de satıcıları zor durumda bırakabiliyor. Özellikle satış bedeli, taşınmazın gerçek değeri ve tapu harcı konusunda dikkat edilmesi gereken ayrıntılar bulunuyor.

Evini, arsasını veya iş yerini satmak isteyen vatandaşların tapu işlemlerinden önce satış bedelini doğru şekilde belirlemesi gerekiyor. Tapu müdürlüğünde gerçekleştirilen işlemlerde taşınmazın beyan edilen satış bedeli önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Gayrimenkul satışında tapu harcı, mevzuatta belirlenen oranlar ve ilgili matrah üzerinden hesaplanıyor. Satış bedelinin gerçeğe aykırı gösterilmesi ise ilerleyen süreçte vergi ve ceza riskleri oluşturabiliyor.

Alıcı ve satıcıların işlem öncesinde taşınmazın kayıtlarını incelemesi de büyük önem taşıyor. İpotek, haciz, şerh veya başka bir kısıtlama bulunup bulunmadığı kontrol edilmeden satış sürecine başlanmaması gerekiyor.

SATIŞTAN ÖNCE BU KONTROLLERİ YAPIN

Tapu işlemlerinde tarafların kimlik bilgileri, taşınmazın ada ve parsel bilgileri ile mülkiyet kayıtları birbiriyle uyumlu olmalı. Özellikle hisseli taşınmazlarda satışa konu payın doğru belirlenmesi gerekiyor.

Gayrimenkulün birden fazla sahibi varsa satışın hangi pay üzerinden gerçekleştirileceği açıkça ortaya konulmalı. Hissedarlar arasında anlaşmazlık bulunması, işlemlerin uzamasına neden olabiliyor.

Alıcıların satış öncesinde tapu kayıtlarını incelemesi, ileride yaşanabilecek uyuşmazlıkların önüne geçebilir. Satış bedelinin ödeme yöntemi de tarafların güvenliği açısından önem taşıyor.

Vatandaşların işlem öncesinde güncel tapu harcı ve döner sermaye bedellerini resmi kanallardan kontrol etmesi gerekiyor. Böylece satış günü beklenmeyen maliyetlerle karşılaşma ihtimali azaltılabilir.