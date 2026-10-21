Ev veya arsa satın almak isteyenlerin tapu işlemlerinden önce bazı kritik ayrıntıları kontrol etmesi gerekiyor. İpotek, haciz ve hisseli mülkiyet gibi konular, ilerleyen süreçte ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Gayrimenkul satın almak, birçok kişi için hayatın en önemli yatırımları arasında yer alıyor. Ancak yalnızca evin konumuna, fiyatına ve fiziksel durumuna bakmak, güvenli bir alışveriş için yeterli olmuyor. Tapu kayıtlarında yer alan bilgiler de satın alma kararını doğrudan etkiliyor.

İŞTE TAPU ALMADAN ÖNCE KONTROL EDİLMESİ GEREKEN 5 ÖNEMLİ AYRINTI

1. İpotek ve haciz kaydı: Satın alınacak taşınmaz üzerinde ipotek, haciz veya başka bir kısıtlama bulunup bulunmadığı incelenmeli. Bu kayıtlar, taşınmazın devri ve kullanımı açısından önem taşıyor.

2. Hisseli mülkiyet durumu: Taşınmazın tek kişiye mi yoksa birden fazla kişiye mi ait olduğu öğrenilmeli. Hisseli taşınmazlarda alıcının hangi payı satın aldığı açıkça belirlenmeli.

3. Tapudaki bilgiler: Taşınmazın ada, parsel, bağımsız bölüm ve mülkiyet bilgilerinin satın alınan yerle uyumlu olup olmadığı kontrol edilmeli.

4. İmar ve kullanım durumu: Özellikle arsa ve arazi alımlarında imar durumu, yapılaşma koşulları ve kullanım kısıtlamaları ilgili belediyeden araştırılmalı.

5. Satıcının yetkisi: Satışı gerçekleştiren kişinin tapu sahibi olup olmadığı veya satış için geçerli bir temsil yetkisinin bulunup bulunmadığı doğrulanmalı.

Gayrimenkul alımında yalnızca sözlü beyanlara güvenmek yerine resmî kayıtların incelenmesi önem taşıyor. Şüpheli veya anlaşılması güç durumlarda tapu müdürlüğünden ve bir hukuk uzmanından destek alınması, olası mağduriyetlerin önüne geçilmesine yardımcı olabilir.