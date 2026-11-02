Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın ayrılığıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Brezilyalı futbolcunun takımdan gönderilmesini eleştirirken, Talisca da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla tartışmaya dahil oldu.

ERSUN YANAL'DAN AYRILIK KARARINA TEPKİ

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasına tepki gösterdi. Yıldız futbolcunun performansına ve Avrupa arenasındaki katkısına dikkat çeken Yanal, yönetimin kararını eleştirdi.

Yanal, konuya ilişkin açıklamasında, “18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan, Şampiyonlar Ligi serüveninde gol kralı olan, leblebi gibi gol atan adamı niye gönderdiniz ya? Hasta mısınız siz?” ifadelerini kullandı.

TALİSCA'DAN ACUN ILICALI AÇIKLAMASI

Ersun Yanal'ın açıklamalarının ardından Anderson Talisca'dan da dikkat çeken bir yanıt geldi. Sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan bir paylaşımın altına yorum yapan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer sürecinde Acun Ilıcalı'nın rolüne işaret etti.

Talisca, yorumunda, “Bütün bunların neden yaşandığını anlamak hiç de zor değil! Sonuçta beni kulübe getiren kişi Acun Ilıcalı'ydı” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcunun bu sözleri, Fenerbahçe'deki ayrılık sürecine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Talisca'nın açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, transfer sürecinde alınan kararlar da yeniden gündeme geldi.