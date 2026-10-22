İran’ın başkenti Tahran’daki Tecriş Meydanı’nda, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alan sembolik bir protesto düzenlendi. Trump kılığına giren bir oyuncu, reklam panosu şeklinde tasarlanan ve parmaklıklarla çevrilen sembolik hapishaneye konuldu.

Trump’ın hareket ve davranışlarını taklit eden oyuncu, meydandan geçenlerin ilgisini çekti. Oyuncuyu görüntülemek ve fotoğraf çekmek isteyenler nedeniyle bölgedeki araç trafiğinde ciddi yoğunluk yaşandı.

PANODA SALDIRILARI KINAYAN İFADELER

Sembolik hapishane panosunda, ABD’nin İran’a yönelik askeri eylemlerine ilişkin mesajlar da yer aldı. Minab kentindeki Şecere-i Tayyibe Okulu’na ve Sirik’te bir düğün evine yönelik saldırıları hatırlatan ve kınayan ifadeler kullanıldı.