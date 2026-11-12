Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji alanındaki işbirliği güçleniyor. COP31 kapsamında imzalanan destek mektubuyla, Sivas ve Taşeli’nde kurulması planlanan toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerinin finansmanında önemli aşama kaydedildi. Toplam yaklaşık 1,6 milyar avroluk yatırımı kapsayan iki tesisin 2029'da faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

AA- Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ortak yenilenebilir enerji projeleri için önemli bir adım atıldı.

İki ülke arasında geliştirilen projelere yönelik destek mektubunun imza törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al Suud katıldı.

Destek mektubuna Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Alman Yatırım ve Kalkınma Bankası (DEG), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Societe Generale ve Standard Chartered temsilcileri imza attı.

Sekiz uluslararası kuruluşun imzaladığı mektupla, iki güneş enerjisi projesine destek teyit edilirken santrallerin finansmanının sağlanmasına yönelik önemli bir aşama kaydedildi.

SİVAS VE TAŞELİ’NDE 2 BİN MEGAVATLIK GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMI

Sivas ve Taşeli projeleri, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında mutabakata varılan toplam 5 bin megavatlık yenilenebilir enerji programının ilk aşamasını oluşturuyor.

Her biri 1000 megavat kurulu güce sahip iki güneş enerjisi santralinin yaklaşık 1,6 milyar avroluk yatırımla 2029 yılında hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Projelerin tamamlanmasıyla yaklaşık 1,3 milyon hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması ve yıllık 1,65 milyon ton karbondioksit emisyonunun önlenmesi bekleniyor. Söz konusu yatırımların Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine de katkı sağlaması öngörülüyor.

GÜNEŞ VE RÜZGARDA 175 BİN MEGAVAT HEDEFİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, imza töreninin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2040 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde toplam 175 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Bu hedef doğrultusunda her yıl 8-9 bin megavatlık yeni kapasitenin devreye alınması gerektiğini belirten Bayraktar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları kapsamında her yıl 2 bin megavatlık kapasite ilan ettiklerini ifade etti.

Son 2,5 yılda 6 bin megavatlık kapasiteyi hayata geçirdiklerini aktaran Bayraktar, hükümetler arası anlaşmalar yoluyla da yeni yenilenebilir enerji yatırımlarının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma kapsamında toplam 5 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin geliştirileceğini belirten Bayraktar, ilk aşamada Karaman ve Sivas'ta 1000'er megavatlık iki projenin hayata geçirileceğini bildirdi.

5-6 MİLYAR DOLARLIK YENİ YATIRIM PAKETİ

İmzalanan finansman anlaşmasının 5 bin megavatlık projenin ilk 2 bin megavatlık bölümünü kapsadığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"İmzalanan anlaşma toplam 5 bin megavatlık paketin 2 bin megavatlık kısmındaki finansal anlaşmaydı. 9 uluslararası kuruluşla beraber bu projeyi hayata geçirecek finansmanı sağlama imzalarını atmış olduk."

Toplam 5 bin megavatlık programın kalan 3 bin megavatlık bölümüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, bu kapasitenin bir kısmının rüzgar, bir kısmının ise güneş enerjisinden oluşabileceğini söyledi.

Projelerde enerji depolama sistemlerinin de yer almasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, elektrik iletim altyapısının da yatırım paketine dahil edilebileceğine işaret ederek şöyle konuştu:

"3 bin megavatlık bölümün bir kısmı rüzgar, bir kısmı güneş olabilir. Bunun içerisine depolamayı da katmayı hedefliyoruz. Örneğin Karaman'dan İstanbul'a kadar veya batıya kadar elektriği taşıyacak yüksek gerilim elektrik hatlarını da ilave ettiğinizde bu 5-6 milyar dolarlık bir paket anlamına geliyor."