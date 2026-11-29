Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'da havalimanı ve enerji tesislerini hedef alan 5 saldırı düzenlediklerini açıkladı. Arap Koalisyonu 3 balistik füzenin imha edildiğini bildirirken Riyad, Ahsa ve Bukayk'ta devreye alınan erken uyarı sistemlerinin ardından tehlikenin sona erdiği duyuruldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son 48 saatte Suudi Arabistan'a yönelik 5 saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Havalimanı, radar sistemleri ve enerji tesislerini hedef aldıklarını belirten Husiler, bazı tesislerde yangın çıktığını ve büyük hasar oluştuğunu öne sürdü. Hasara ilişkin açıklanan bilgilerin tamamı bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise başkent Riyad ve ülkenin doğusuna fırlatılan 3 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

HAVALİMANI VE ENERJİ TESİSLERİNİ HEDEF ALDIKLARINI AÇIKLADILAR

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, X üzerinden yaptığı açıklamada, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha ve Hamis Muşayt bölgelerindeki iki radar sisteminin hedef alındığını ileri sürdü.

Seri, ülkenin güneybatısındaki Cizan Rafinerisi'ne yönelik saldırının ardından tesiste yangın çıktığını iddia etti. Husiler, El-Ahsa bölgesinin güneyindeki El-Haviye Gaz Tesisi ile Cizan kentindeki Şukayk ve Cizan elektrik santrallerini de hedef aldıklarını duyurdu.

KOALİSYON: 3 BALİSTİK FÜZE İMHA EDİLDİ

Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Riyad ve ülkenin doğu bölgesine doğru fırlattığı 3 balistik füzenin tespit edilerek engellendiğini ve imha edildiğini bildirdi.

El-Maliki, doğu bölgesini hedef alan iki füzenin imhası sırasında ortaya çıkan parçaların yere düştüğünü, siviller arasında yaralanan olmadığını belirtti. Sözcü, sivillere ve sivil hedeflere yönelik saldırı girişimlerine karşılık verileceğini de ifade etti.

ÜÇ KENTTE TEHLİKENİN SONA ERDİĞİ DUYURULDU

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad ile ülkenin doğusundaki Ahsa ve Bukayk kentlerinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını açıkladı. Yetkililer, alarma neden olan tehdidin niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Bölge halkından resmi makamların talimatlarına uymaları, kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve görüntü kaydı yapmamaları istendi. Kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada ise üç kentte tehlikenin sona erdiği duyuruldu.

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANDI

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yeniden şiddetlendi. Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almayı sürdürüyor.

Ülkedeki siyasi ve askeri kriz, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından derinleşti. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başladı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından görece sakin bir dönem yaşansa da temmuz ayından itibaren çatışmalar yeniden tırmandı.