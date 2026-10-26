Suriye’de Ahmed eş-Şara döneminin ilk ders kitaplarında dikkat çeken değişikliklere gidildi. 2025-2026 eğitim yılı müfredatında Arap İsyanı anlatımı yeniden düzenlenirken, Osmanlı ve Türkler hakkındaki ifadeler de değiştirilerek tarih anlatımında yeni bir döneme geçildi.

Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara döneminde hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı ders kitaplarında, Osmanlı yönetimine karşı gerçekleşen Arap İsyanı'nın anlatımı değiştirildi. Önceki müfredatta kullanılan “Büyük Arap İsyanı” ifadesi kaldırılırken, Türkleri hedef alan ifadelerin yumuşatıldığı ve Osmanlı dönemine ilişkin tanımlamaların yeniden düzenlendiği görüldü.

Eski Suriye müfredatında, Şerif Hüseyin liderliğinde 1916-1918 yılları arasında gerçekleşen isyanın amacı, “Arap topraklarını Osmanlı işgalinden ve İttihatçı Türklerin yönetiminden kurtarmak” şeklinde anlatılıyordu.

2025-2026 eğitim yılı için hazırlanan yeni ders kitaplarında ise “Büyük Arap İsyanı” ifadesinin yerine “Hüseyin bin Ali'nin isyan hareketi” tanımı kullanıldı. Hareketin hedefi de “Arap topraklarını Osmanlı Devleti'nden koparmak” şeklinde ifade edildi.

OSMANLI YÖNETİMİNE İLİŞKİN İFADELER DEĞİŞTİ

Yeni müfredatta Osmanlı döneminin tanımlanmasında da değişikliğe gidildi. Eski kitaplarda Suriye üzerindeki Osmanlı hâkimiyeti “Osmanlı işgali” olarak nitelendirilirken, yeni baskılarda “Osmanlı yönetimi dönemi” ifadesine yer verildi.

Benzer şekilde, “Osmanlı işgaline karşı bağımsızlık hareketi” ifadesi de “Osmanlı yönetimine karşı isyanlar” şeklinde değiştirildi. Arap Uyanışı hareketinin anlatımında da farklı bir yaklaşım benimsendi.

TÜRKLERİ HEDEF ALAN İFADELER ÇIKARILDI

Ders kitaplarındaki değişiklikler, Osmanlı yönetimine karşı yürütülen mücadelelerin anlatımına da yansıdı. Önceki kitaplarda Doğu'daki savaşın amacının halkları “Türklerin haksızlıklarından kurtarmak” olduğu belirtilirken, yeni baskıda bu anlatım yerine Osmanlıların bölgeden çıkarılmasını hedefleyen bir ifade kullanıldı.