Saatte 11.11'i görmek, plakada aynı rakamlarla karşılaşmak veya gün boyunca belirli bir sayının tekrar tekrar dikkat çekmesi bazı insanlara oldukça anlamlı geliyor. Peki, bu durum gerçekten özel bir işaret mi, yoksa zihnimizin çalışma biçimiyle mi ilgili?

İnsan zihni, daha önce dikkatini çeken örüntülere karşı duyarlı hâle gelebilir. Bir sayıyı önemsemeye başladıktan sonra o sayıyla karşılaşılan anlar daha kolay hatırlanabilir.

SEÇİCİ DİKKAT ETKİSİ

Gün içinde binlerce sayı görülür. Ancak kişi belirli bir sayıya odaklandığında diğer sayıları göz ardı edip o sayının karşısına çıktığı anları daha çok fark edebilir. Bu durum, aynı sayı sürekli karşısına çıkıyormuş izlenimi yaratabilir.

TEKRAR EDEN SAYILAR GELECEĞİ HABER VERİR Mİ?

Numeroloji gibi geleneksel inanışlarda tekrarlayan sayılara farklı anlamlar yüklenir. Ancak bu sayıların gelecekte yaşanacak olayları haber verdiğini gösteren güvenilir bilimsel kanıt bulunmuyor. Bu deneyimi merak etmek doğal olsa da önemli kararları yalnızca bu tür işaretlere dayanarak vermemek gerekir.