İnsan zihni, daha önce dikkatini çeken örüntülere karşı duyarlı hâle gelebilir. Bir sayıyı önemsemeye başladıktan sonra o sayıyla karşılaşılan anlar daha kolay hatırlanabilir.
SEÇİCİ DİKKAT ETKİSİ
Gün içinde binlerce sayı görülür. Ancak kişi belirli bir sayıya odaklandığında diğer sayıları göz ardı edip o sayının karşısına çıktığı anları daha çok fark edebilir. Bu durum, aynı sayı sürekli karşısına çıkıyormuş izlenimi yaratabilir.
TEKRAR EDEN SAYILAR GELECEĞİ HABER VERİR Mİ?
Numeroloji gibi geleneksel inanışlarda tekrarlayan sayılara farklı anlamlar yüklenir. Ancak bu sayıların gelecekte yaşanacak olayları haber verdiğini gösteren güvenilir bilimsel kanıt bulunmuyor. Bu deneyimi merak etmek doğal olsa da önemli kararları yalnızca bu tür işaretlere dayanarak vermemek gerekir.