Gece belirli saatlerde uyanmak ve yeniden uykuya dalmakta zorlanmak birçok kişinin yaşadığı bir durum. Özellikle her gece benzer saatlerde gözlerini açanlar bunun özel bir anlamı olup olmadığını merak ediyor.

İnsan vücudu, uyku ve uyanıklık zamanlarını etkileyen biyolojik bir ritme sahip. Her gün farklı saatlerde yatıp kalkmak bu düzeni etkileyebilir.

Düzenli bir uyku saati belirlemek, vücudun ritmini korumaya yardımcı olabilir.

STRES GECE UYANMALARINI ARTIRABİLİR

Günlük kaygılar ve yoğun düşünceler, bazı kişilerde uykuya dalmayı veya uykuyu sürdürmeyi zorlaştırabilir.

Yatmadan önce sakinleştirici bir rutin oluşturmak, ekran kullanımını azaltmak ve rahatlatıcı aktiviteler denemek faydalı olabilir.

ODA SICAKLIĞI VE ÇEVRESEL ETKENLER

Gürültü, fazla sıcak bir oda, ışık veya rahatsız bir yatak da gece uyanmalarına yol açabilir.

Uyku ortamını daha karanlık, sessiz ve rahat hâle getirmek, uyku kalitesini destekleyebilir.

NE ZAMAN DİKKATE ALINMALI?

Gece sık sık uyanma uzun süre devam ediyor, gündüz yorgunluğa neden oluyor ya da günlük yaşamı etkiliyorsa bir sağlık uzmanına danışmak uygun olabilir.

Aynı saatte uyanmak tek başına özel bir olayın gerçekleşeceğine veya geleceğe ilişkin bir işarete kanıt sayılmaz.