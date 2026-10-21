Uzun zamandır görüşmediğiniz birini rüyanızda görmek ya da aynı kişiyi tekrar tekrar rüyanızda görmek merak uyandırabiliyor. Bazıları bu durumu özlemle, bazıları ise yarım kalmış meselelerle ilişkilendiriyor. Peki, zihnimiz neden aynı kişileri rüyalarımıza taşıyor?

Uyku sırasında beyin, anılar ve duygularla ilişkili süreçleri sürdürür. Gün içinde akla gelen bir kişi, eski bir fotoğraf veya benzer bir olay, o kişinin rüyada görülmesiyle sonuçlanabilir.

AYNI KİŞİYİ GÖRMEK ÖZLEM ANLAMINA MI GELİR?

Geleneksel rüya yorumlarında bu durum özlem, geçmişle yüzleşme veya tamamlanmamış duygularla ilişkilendirilir. Ancak aynı kişiyi rüyada görmek, o kişinin de sizi düşündüğünü ya da sizinle iletişime geçeceğini kanıtlamaz.

RÜYANIN SİZDE BIRAKTIĞI DUYGUYA DİKKAT

Rüyadan sonra hissedilen mutluluk, üzüntü veya huzursuzluk, kişinin kendi duygularını anlamasına yardımcı olabilir. Özellikle tekrar eden rüyalar rahatsızlık veriyorsa uyku düzenini ve günlük stres kaynaklarını gözden geçirmek faydalı olabilir.