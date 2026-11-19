Sultanbeyli'de yapımı süren bir inşaatta meydana gelen toprak kaymasında işçi H.K. göçük altında kaldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla çıkarılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA- İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde yapımı devam eden bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması faciayla sonuçlandı. Çalışma sırasında kayan tonlarca toprak ve hafriyatın altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi.

TOPRAK KAYMASI SAAT 10.30’DA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 10.30 sıralarında Sultanbeyli ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi Sefa Sokak’taki inşaat sahasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaat çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle ani toprak kayması meydana geldi. Bu sırada alanda çalışan H.K., kayan toprak ve hafriyatın altında kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU: 1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUÇ VERMEDİ

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olası yeni bir çökme riskine karşı sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede önlem aldı.

Arama kurtarma ekipleri, göçük altında kalan işçiye ulaşmak için yoğun çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından H.K.’nın cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İŞÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından H.K.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Facianın yaşandığı inşaat alanı havadan görüntülenirken, toprak kaymasının nedeninin belirlenmesi için adli ve idari inceleme başlatıldı.